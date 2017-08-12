Взрослые, как и дети, очень любят развлечения. Кому не хотелось бы полностью погрузиться в игровой процесс, позабыв обо всем на свете? На сегодняшний день существует масса всяческих способов развлечься в свободное от работы и от учебы время. Одним из наиболее простых и доступных способов можно по праву считать разнообразные компьютерные игры. В них можно играть и на самом компьютере, и на планшете, и даже на телефоне. Для каждой операционной системы всегда найдется версия любимой игры, которую достаточно просто скачать и установить. Тематика у этих развлечений самая разная, можно выбирать из многообразия сюжетов тот, что по душе именно вам. В последние годы немалую популярность игра Майнкрафт. Если вы хотите познакомиться с этим увлекательным виртуальным миром поближе, обратите внимание на версию 1.2. Она, как и предыдущие, весьма увлекательна и затягивает в игровой процесс с головой и детей, и их родителей.

Казалось бы, столько игр уже придумано, каких только сюжетов нет – гонки, приключения, симуляторы реальной жизни, фантастические и исторические игры с потрясающей детализацией, графикой и реалистичными персонажами. А Майнкрафт, несмотря на свою простоту, все равно имеет бешеную популярность. Скачать ее можно здесь. Если вы находите интересным и захватывающим незатейливый мир, состоящий из множества блоков, хотите примерить на себя роль архитектора, который постоянно строит новые замки, дома и даже города, эта игра точно для вас. Ее разработал шведский программист Маркус Перссон еще в 2011 году. Однако, она и по сей день не теряет своей актуальности и активно скачивается людьми по всему миру каждый день.

Примечательно, что создатель игры позаботился о владельцах устройств iOS и Android, выпустив версии и для них. Версия 1.1 доступна для скачивания в любое время, стоит вам только захотеть. Всего пару кликов мышкой – и заветная игра уже установлена, можно приступать к увлекательному поиску ценных ресурсов, которые ждут игрока в темных и таинственных подземельях и глубоких шахтах, строительству зданий и мостов, путешествиям на ракете и прочим приключениям. Можно выбирать разные режимы игры, чтобы найти именно тот, который понравится вам больше всего и будет для вас наиболее интересным. На сайте можно найти версии, которые избавлены от большого количества багов. А это значит, что играть будет еще комфортнее и веселее.