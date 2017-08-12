Еще каких-то десять лет назад никто и думать не мог о смартфоне, но они так стремительно ворвались на потребительский рынок, что сегодня даже детей дошкольного возраста трудно ими удивить. Смартфоны выпускаются разные, с разными возможностями и функциями и, ясное дело, чем дороже гаджет, тем он круче. Bсе о смартфонах, включая горячие новинки, можно узнать на портале Сектор Смарт. Самой большой популярностью в среде пользуются, конечно же, Айфоны, но в силу своей дороговизны, такую покупку может позволить себе далеко не каждый. Уже выпущено 7 моделей Айфонов, а теперь в масс медиа появилась информация о том, что в сентябре, возможно, появится в продаже и следующая, 8 модель и даже опубликованы ее фото. Айфон 8 модели будет доступнее в трех цветах, а именно: черном, серебристом и золотом и детальная информация о функции распознавания лица, которая будет работать, даже когда смартфон будет находиться в плоском состоянии.

Если говорить о моделях смартфонов более доступных для массового потребления, то следует обратить внимание на последнюю модель Samsung Galaxy J7 Max. Компания ведет постоянную конкурентную борьбу с засильем смартфонов китайского производства. Это устройство пока является одним из самых дорогих в этой серии, а производители попытались совместить лучшее соотношение цены и производительности. Гаджет имеет 4 ГБ оперативной памяти и хранилище, рассчитанное на 32 ГБ, оснащено двумя камерами по 13 мегапикселей и стойким к царапинам стеклом. Технологии развиваются настолько стремительно, что, пожалуй, в ближайшее время безрамочные дисплеи станут нормой, а не исключением. Huawei корпорация, следуя за Samsung и Xiaomi, тоже намерена перейти к выпуску полноэкранных дисплеев, и запускает флагман Mate 10. Выпуск гаджета запланирован тоже на сентябрь этого года, после того, как появится новый Айфон.

Без ложной скромности генеральный директор корпорации поведал о том, что эта модель превзойдет Айфон по некоторым функциям. Если вы заядлый геймер и собираетесь использовать свой аппарат не только по прямому назначению, но и для игр, тогда лучшими моделями можно назвать Samsung Galaxy S7 Edge, Nexus 6P и HTC 10. Самсунг может справиться с самыми мощными играми сегодня и него есть перспектива для завтрашних игр. Нексус лишь чуточку уступает ему, но зато имеет привлекательную цену. А если для вас имеет значение качественное звучание игры, то купив НТС, вы будете совершенно удовлетворены. Не упустите новинки и узнавайте о них первыми.