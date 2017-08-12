Смартфоны китайского бренда Meizu сегодня на волне популярности не только в Поднебесной, но и в Украине. Многие пользователи приобретают себе данные модели, поскольку они оснащены интересными функциями, обладают стильным дизайном, а также новыми уникальными возможностями, над которыми трудятся разработчики компании. Сегодня Meizu M5 можно выбрать в чёрном, серебристом, белом, сером, сиреневом или золотом цвете, сделав приобретение в интернет-магазине Тopgoods по самой выгодной цене. Магазин реализует смартфоны и фаблеты производства Meizu по цене от 2899 грн. При этом самая дорогостоящая модель обойдется покупателям менее, чем в 13000. Вы можете выбрать Meizu в любой комплектации, с определенным объемом памяти, заказать телефон, который снискал популярность во всём мире, и таким образом сделать выгодную инвестицию в свою техническое оснащение.

Как известно, именно гаджеты облегчают нашу жизнь, позволяют выполнять быстрее разные дела, всегда быть на связи. Таким образом, здесь вы сможете подобрать девайс по выгодной стоимости и получить в действительности мощный телефон с топовыми качествами, который радует, как своими характеристиками, так и стильным дизайном. Тут представлены телефоны и Media Player, фаблеты, уникальные мобильные гиганты, которые сумели составить конкуренцию таким знаменитым разработчикам как Samsung, LG, Lenovo и даже Apple. Прочтите более подробно особенности линейки Meizu M8, а также M9, MX и МХ4 Pro, познакомьтесь с преимуществами флагманских смартфонов и сделайте заказ через интернет магазин. В Одессе, Харькове, Киеве и Днепре устройства будут доставлены покупателям в течение суток, а за 2 дня на телефон приедет в любой другой регион.

Благодаря наличию удобной системы фильтров в интернет-магазине можно обозначить интересующий вас цвет корпуса, линейку Meizu, а также количество sim-карт, операционную систему Android или Flyme, и нужные вам диагональ и разрешение экрана. В разных моделях Meizu - разный объем встроенной памяти, которую можно регулировать в фильтрах, в некоторых есть слот для карты памяти, в некоторых он отсутствует или совмещен со слотом для второй sim-карты. Объем оперативной памяти и количество ядер в процессоре гаджетов также отличается и гарантирует при высоких характеристиках максимальное быстродействие устройства. Выбирайте модели со встроенной камерой, возможностью видеосъемки, а также с мощным аккумулятором, который может долго работать автономно.