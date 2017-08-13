Игровой процесс Grand Theft Auto 5 на компьютере

Завораживающая сюжетная линия, четкая оптимизация, большие возможности и другие качества игры ГТА 5 её поклонники уже знают . Данная статья поможет вам познать процесс популярнейшей игры в мельчайших подробностях.

Один за всех

Пятая часть популярнейшей игры внесла интересную новизну в привычный распорядок. Теперь каждый игрок отвечает за трех персонажей, переключаться между которыми можно в любой момент. У каждого из трех идет своя жизнь, которая находится в ваших руках. Иконки героев можно увидеть в нижней части экрана с правой стороны. Если вы предпочтете игровой режим в онлайне, то помимо трех появится еще один герой – сам игрок. Есть возможность онлайн играть в GTA 5 на ресурсе.

Статистические данные персонажей

Каждый из героев относится к разным социальным слоям, которые не равны между собой. Один из них является представителем бедных кварталов и имеет талант виртуозного вождения автомобиля. Второй персонаж имеет способность очень грамотно обогащаться. Третий герой, постоянно высказывающий недовольства, способен одолеть любых противников. За прохождение заданий в игре накапливаются очки опыта, и открывается доступ к новым способностям. Также можно улучшить уже приобретенные способности.

Специальные способности

Кроме обычных повседневных умений у каждого персонажа присутствуют специальные способности. Например, для того, чтобы быстрее справляться с противниками, Майкл может включить замедление времени в момент стрельбы. Чтобы виртуозно входить в самые крутые повороты Франклин может использовать замедление машины. Специальная способность Тревора - ярость, впадая в которую он становится намного сильнее, и ему хватит единственного выстрела, чтобы признать победу над врагом. К сожалению, такие способности персонажей не доступны при игре в режиме онлайн.

Навыки

Прохождение игры позволяет улучшать некоторые умения героев. К ним относятся: навык повышать настроение, способность плавать или бегать с хорошей скоростью, повышенное количество силы, увеличение легочного объема.

Визуализация от первого лица

Благодаря появлению специализированного мода, стала возможной игра от первого лица. Теперь водить машину или сидеть за штурвалом американского истребителя станет еще увлекательнее. Это станет интересно любителям игры от первого лица.