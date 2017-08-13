Многие относятся к этому скептически, но все же привлечение на сайт потенциальных клиентов возможно и без материальных вложений. Кроме всего, этот способ будет эффективно работать. В некоторых сферах без самостоятельного привлечения аудитории просто не обойтись.

Существует две точки зрения: одна говорит о том, что заполучить пользователей без материальных затрат на рекламу не так-то просто и даже невозможно, а вторая относится к этому методу с интересом. Такой подход поможет где-то сэкономить или вовсе обойтись лишь вложением собственных трудовых ресурсов, без материальных.

Можно выделить несколько инструментов, которые послужат верными средствами для достижения поставленных задач.

Социальные сети

Хорошим примером послужит создание группы VK, Facebook или прочих социальных медиа. Такая страница послужит неким интернет-магазином, в котором владелец будет вести диалог со своим покупателем. Получается фидбек – общение с пользователем здесь и сейчас.

Только представьте, к вам в магазин заходит человек, который сразу выкладывает всю информацию о себе: когда у него день рождения, на какой машине он ездит, где работает, чем интересуется и тому подобное. То есть вы можете подготовиться к вашей «встрече», у вас уже будут готовые предложения. Например, подарок ко дню рождения или специфическая акция.

Более того, при помощи использования подобного инструмента, можно будет увидеть отзывы об оказанных услугах. Таким образом можно будет работать с негативом, общаться с пользователями, выявлять недостатки и не терять своих реальных клиентов.

Здесь уместным будет пример, когда одна из посетительниц сети ресторанов «KFC» оставила негативный отзыв о работе сотрудника, на что последний ей ответил в грубой форме. Соответственно, эта реакция повлекла за собой другую, и сеть потеряла одного из клиентов. То есть фидбек должен быть грамотным.

Есть вероятность, что вышеописанная ситуация может являться вирусным маркетингом, когда внимание потенциального посетителя привлекается всевозможными способами, не только позитивными. Такой ход может также послужить источником дополнительного трафика.

Карты и картинки

Под картами в данном случае стоит понимать карты яндекса, гугла и тугис, которые являются наиболее популярными на территории Российской Федерации.

Как же продвигать продукт при их помощи и зачем? Для начала необходимо зарегистрироваться в каждом из сервисов, учитывая, что регистрация бесплатна. Далее создать метку, чтобы, допустим, на запрос «купить автомашину сходненская», на карте отобразился соответствующий тег. Таким образом, пользователь будет знать, что в пределах определенного района есть подходящая для него организация, и он заранее спланирует маршрут таким образом, чтобы ее посетить. Выходит удобство для клиента, и выгода для вас.

Под картинками также необходимо понимать сервисы яндекс и гугл, которые всем известны. Однако, об их полезности никто не думает, и эта бездумная цифра составляет 80% пользователей. Как же их правильно использовать? К примеру, вам необходим шкаф в стиле прованс. Таких шкафов не так уж много, вы начинаете просматривать картинки, вам понравилось изображение с определенным шкафом, вы кликаете по нему и переходите по ссылке, зная, что такой шкаф предложен на данном сайте.

От этого инструмента не стоит ожидать бешеного трафика, но он имеет место быть. Всего лишь необходимо оптимизировать теги при помощи таких атрибутов, как ALT и TITLE. При их помощи поисковые системы ранжируют картинки. Но альт и тайтл нужно уметь правильно прописывать. Так, не нужно формулировать ожидаемый запрос полностью, просто нужно написать описание картинки.

Фотографии

Здесь скорее речь пойдет о таком приеме, как вотермарк. Кто-то говорит, что ставить их не нужно, кто-то наоборот выступает за. Но, как водится, в каждом деле необходимо знать меру и использовать это грамотно. Если на фото вотермарк загораживает всю картинку, и непонятным становится что же все-таки главное – фото или вотермарк, это, безусловно, плохо и не вызовет симпатии. Если же вотермарк не загораживает картинку, но привлекает внимание – уже неплохо. Не стоит забывать, что дополнительную рекламу таким образом можно получить в случае, если другие пользователи ее перекопируют. Это прибавит прямые переходы в ваш трафик.

SEO-оптимизация сайта

Как бы не хотелось, эту тему нельзя обойти стороной. Оптимизация и раскрутка сайтов должна строиться грамотно и в некоторых случаях самостоятельно. Чтобы в целом раскрыть ее сущность, необходима отдельная статья. Но можно затронуть основные факторы.

Необходимо размещать уникальный и интересный контент, рассчитывая на то, что это будет просмотрено живыми людьми. Оптимизировать код страницы. Пользователям с хорошим интернетом доставит дискомфорт ждать долгой загрузки страницы, поэтому им легче будет ее покинуть. Оптимизация также позволит продвинуться в поисковых системах, ведь последние реагируют на неправильно прописанный код, что может повлечь негативные последствия. Сайт должен быть удобным. Нужно ориентироваться на разных пользователей: и на тех, кто предпочитает современный дизайн, и на тех, кто недостаточно восприимчив к нему. Но важна покупательская способность обеих групп посетителей. Ориентация на клиента: множества способов оплаты/доставки/. Для того, чтобы не оттягивать процесс покупки и не потерять пользователя, готового оплатить товар, необходимо ввести все возможные способы оплаты.

Видео обзоры

Многие забывают об этом, а многие проявляют к этому интерес. Большинству клиентов было бы полезным и желаемым посмотреть видео-отзыв о продукции, которую они желают приобрести. Это привлекает достаточно большое внимание. Здесь нет необходимости в больших затратах: достаточно иметь банальный белый фон, поставленный свет и камеру мобильного телефона.

Форумы, сайты вопросов и ответов

Ненавязчивыми советами, размещением ссылок, регистрацией на форумах, самостоятельными ответами на вопросы от пользователей можно также добиться определенного прироста потенциальных клиентов бесплатным путем. Этот способ не должен отличаться особым бахвальством, но должен привлечь своего клиента пассивно и аккуратно.

SERP

SERP - улучшение репутации компании в поисковой выдачи Яндекса и Google. В наше время репутация очень важна, особенно в интернете. Оставив своего клиента недовольным, мы рискуем спровоцировать его зайти в интернет и написать о нас. Это и есть репутация, но с ней можно работать. Существует огромное количество сайтов, на которых происходит размещение отзывов. Их можно полистать и собственноручно, не штамповано оставить отзыв о своем собственном продукте.

В итоге можно прийти к выводу о том, что бесплатное продвижение есть, и оно возможно. В некоторых случаях без него не обойтись. Взять ту же репутацию: пока еще нет специально обученных менеджеров, способных отследить подобного рода активность. А если они существуют, то их помощь обойдется достаточно дорого. Поэтому разумнее заняться этим самостоятельно, ведь кроме всего прочего, вы сами имеете обширную базу знаний по поводу своей деятельности.