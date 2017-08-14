Google разрабатывала алгоритм работы своей камеры и пресловутый режим HDR, начиная с далёкого 2011 года. Камера Google с функцией HDR+, которая доступна на смартфонах Pixel, была своего рода «киллер фичей» устройства. Теперь, возможно и вы, сможете ей воспользоваться.

Разработчик по под Android, B-S-G, изменил приложение Google Camera, чтобы включить HDR + на любом Android-смартфоне с процессором Snapdragon 820, 821 или 835.

Теперь ваш OnePlus 3 или какой-нибудь Xiaomi на топовом Snapdragon, смогут чуть лучше фотографировать ночью и в целом добиваться лучшего показателя в динамическом диапазоне на снимке. Умельцы c сайта XDA проверили этот «мод» и выдвинули вердикт: «Работает!».

Сейчас модификация камеры находится в альфа-версии, но и это не самая главная проблема. Вопрос в том, как на это отреагируют в Google. Тем не менее, я бы накатил эту камеру на свой Oneplus 3T или Xiaomi Mi 6. Поставим, проверим и сделаем для вас фотоотчёт.

Скачать мод на xda-developers

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