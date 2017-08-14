Понедельник, 14 Августа

Главная фишка Google Pixel теперь доступна многим

14.08.2017 12:04 33

Google разрабатывала алгоритм работы своей камеры и пресловутый режим HDR, начиная с далёкого 2011 года. Камера Google с функцией HDR+, которая доступна на смартфонах Pixel, была своего рода «киллер фичей» устройства. Теперь, возможно и вы, сможете ей воспользоваться.

Разработчик по под Android, B-S-G, изменил приложение Google Camera, чтобы включить HDR + на любом Android-смартфоне с процессором Snapdragon 820, 821 или 835.

Теперь ваш OnePlus 3 или какой-нибудь Xiaomi на топовом Snapdragon, смогут чуть лучше фотографировать ночью и в целом добиваться лучшего показателя в динамическом диапазоне на снимке. Умельцы c сайта XDA проверили этот «мод» и выдвинули вердикт: «Работает!».

Сейчас модификация камеры находится в альфа-версии, но и это не самая главная проблема. Вопрос в том, как на это отреагируют в Google. Тем не менее, я бы накатил эту камеру на свой Oneplus 3T или Xiaomi Mi 6. Поставим, проверим и сделаем для вас фотоотчёт.

Скачать мод на xda-developers

Источник

iPhone 8 будет дорогим, но очередей всё равно не избежать
Сотрудники Apple недовольны условиями труда в новом шикарном офисе
Сотрудники Apple недовольны условиями труда в новом шикарном офисе
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.