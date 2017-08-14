Заранее прошу прощения у аудиофилов, потому что некоторые технические моменты в этой статье опущу, зато будет много щенячьего восторга. Мне какое-то время назад коллеги передали попробовать красный и черный USB/ЦАП усилители AudioQuest Dragonfly и я какое-то время манкировал тестом, потому что было откровенно не до того. Руки не доходили. Я сразу понял, что, в основном, гонять эту штуку буду с iPhone и iPad, закупил переходник Lightning-USB, его же можно использовать для передачи файлов с флешки или прямо с камеры, делаю так с Sony a7, получается хорошо. Вообще AudioQuest Dragonfly можно использовать с самой разной техникой, с компьютерами, планшетами, смартфонами на базе iOS/Android. Аудиофильский тест из тех, что мне зашел, советую почитать на stereo.ru. Я же здесь расскажу про еще одну свою новую любимую игрушку.

Как из iPhone сделать Hi-Fi плеер?

Берешь обычный iPhone 7 Plus Jet Black 256 Гб. Или любой другой, хоть iPhone SE — пробовал, получается хорошо. Берешь переходник. Ставишь плеер Vox. Берешь наушники Master & Dynamic MW50 (например), они вообще беспроводные, но можно подключить кабелем. Конечно, тут можно подключить любые наушники, в этом и фишка. Теперь, попробуйте послушать свои наушники без AudioQuest Dragonfly, с переходником Apple, например.

Можно послушать странный альбом Tomorrow’s Modern Boxes Тома Йорка, каждый трек многослойный как пирог и тут как раз очень хорошо проверить возможности любого оборудования. Теперь собираем нашу конструкцию, сделайте потише, как указано в инструкции, включаем Play. Ну как? Получается очень хорошо! Вылезают детальки, те, что вы не слышали раньше, ЗВУК появляется, о да, о да.

Непростая «флешка»

Стрекоза горит зеленым, что означает частоту дискретизации 44,1 кГц, цвета могут быть и другими, забавная индикация, но а какая еще была возможна? Сделали как положено. Как вы понимаете, питание аксессуар получает от батареи iPhone, не могу сказать, что подключение сильно влияет на разряд, слушал музыку часа четыре за день, не заметил какого-то серьезного влияния.

Штучка поставляется в комплекте с чехлом и крышкой для штекера USB, вот эту крышку сразу где-то забудьте дома, иначе потом потеряете. Конечно, тут получается колбаса, адаптер, AudioQuest Dragonfly, кабель наушников, я все это дело прячу в сумке, чтобы торчал только кабель — тем не менее, нужно быть аккуратным.

Дальше нас ждет полет в космос вместе с Dragonfly и вы поймете, почему, несмотря на все неудобства, несмотря на все кабели, совсем не хочется слушать музыку без этого аксессуара. Да, в повседневной жизни лучше и проще AirPods, для полетов и путешествий лучше Bose QC35 ничего не придумано, но, если вы хотите качнуть свои дорогие наушники, смотрите в сторону Hi-Fi плееров, попробуйте для начала AudioQuest Dragonfly. Тем более, это универсальное устройство для всех ваших гаджетов.

Красный и черный адаптеры отличаются только способом регулировки громкости (цифровой/аналоговый соответственно) — но, вообще, для регулировки громкости используется ваше устройство — у красного Dragonfly ЦАП Sabre ESS 9016, у черного Sabre ESS 9010. В зависимости от наушников нужно выбрать ту или иную «стрекозу», уверен, для большинства за глаза хватит возможностей черной.

Плаг энд плей

Главное, что дополнение работает без всяких заморочек с настройками, да, нужно поставить плеер (для iOS советую Vox), залить туда файлы FLAC (как вариант), но дальше просто подключил и наслаждайся. Заслушанный до дыр альбом Tomorrow’s Modern Boxes хоть и знаком до боли, а вот и слева что-то там новое мелькнуло, а тут в конце пластинка щелкает, а здесь слева то ли ритмичный писк, то ли еще эффекты какие-то особые, и все это вкупе заставляет снова сидеть час и слушать треки заново, заново, заново. Увы, никаких вариантов пока обойтись без кабеля, теплый аналоговые возможности AudioQuest Dragonfly заставляют снова вспомнить, как это, стараться не дернуть шнур, спрятать его под одеждой, не зацепиться за кресло в самолете.

Сколько это стоит?

Черный и красный адаптеры стоят примерно 10000 и 19000 рублей, понятно, что за эти деньги можно купить и Hi-Fi плеер — даже не буду говорить, какой именно, их десятки, выбор есть. Другой вопрос, что AudioQuest Dragonfly можно использовать с любыми гаджетами, посмотрите на фото, можно легко подключить к iMac или к компьютеру, ноутбуку, планшету, любым смартфонам.

Качественные элементы подобраны умными людьми, что гарантирует удовольствие от прослушивания с любыми наушниками — на форумах люди пишут, что «стрекоза» прокачивает даже EarPods, верится с трудом, но Бог с ним. Универсальность подкупает, возможности тоже. Поэтому, если вдруг захотите получить от iPhone больше звука и начнете смотреть в сторону плееров, вспомните эту статью и приходите в магазин слушать AudioQuest Dragonfly.

Автор выражает благодарность SoundProLab за предоставленное для тестирования устройство

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