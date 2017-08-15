Быстрая заметка на злобу дня. Вечный вопрос мучает меня, почему люди, которые отдают предпочтение YouTube, мало читают текстовые материалы, и наоборот? Кто те люди, которые, как я, любят слушать подкасты? Вопрос равенства форматов и важности каждого из них, на мой взгляд, очень актуален. Каждый год аналитические отчёты гласят, что видеоконтент захватывает мир. Молодые пользователи входят в цифровую жизнь с той стороны, с которой сопротивление для мозга меньше.

Не удивительно, что подростки в возрасте с 14 до 16 лет начинают потребление информации при помощи картинок и видеоряда. Но самый важный вопрос, а что будет лет так через 15, когда старое поколение молодёжи будет списано со счетов, а новое вырастет, будучи воспитанным при помощи видео? Тексты умрут? Аудио и подкасты тоже?

За Тексты

Текстовая информация практична. Это «тихое» потребление в любом удобном месте. Текстовый формат информации не исчезнет никогда, так как сам текст незаменим во многих ситуациях. Это касается не только статей и книг, но и всего, что нас окружает. Вывески в метро, инструкции, элементы интерфейса программ в смартфоне. Это всё текст. Хочешь, не хочешь, а читать придётся.

За Аудио

Самый спорный вид информации. Нам с детства вдалбливали в голову, что читать нужно много: так развивается память, мышление и вообще люди становятся грамотнее. Два года назад я читал научный доклад, уже не вспомню фамилию этого доктора, в нём мужичок выдвинул очень интересную теорию, мол, информация поданная в аудио формате гораздо лучше усваивается человеком, лучше, чем текст. Это обусловлено физиологическими факторами. Когда рождается младенец, первый инструмент для взаимодействия с внешним миром это слух. Ребёнок не видит, но уже слышит и первая информация, которую он получает извне – это звуки. Человек предрасположен к тому, чтобы слушать. Чтение – это приобретаемый навык, слух – врождённый. Какие виды аудио информации мы знаем? Радио, подкасты, аудиокниги. Радио – покойся с миром. 10 лет и его не станет. Подкасты развились за рубежом, это огромная индустрия. Аудиокниги, как были уделом меньшинства, так и останутся, если совсем не пропадут. Частично их могут заменить подкасты. Но факт остаётся фактом, прошло очень много лет, но аудио все ещё на плаву и нашло новый виток развития в виде подкастов. Эволюция присутствует и это хорошо.

За Видео

Да, видео сейчас на коне. К счастью или сожалению. Люди любят наблюдать за жизнями других людей, в этом феномен YouTube. За видео берутся даже те, кому не стоит этим заниматься. В какой-то мере видео является наставником для молодых людей. Авторы, которые создают ежедневно видеоролики в сети, до конца не осознают, какая ответственность лежит на их плечах, и уж точно не догадываются, кого и как они воспитывают в лице своих зрителей. Чем это «аукнется» через несколько лет страшно предположить, но подобно оружию массового поражения видео стремительно шагает по планете.

Мораль

Вывод на самом деле очень простой. Все виды информации будут существовать вечно. Меняется лишь платформа их распространения. Тексты перекочевали в цифру с бумаги. Аудиопотоки с радиостанций трансформировались в подкасты. А видео – это видео, да, оно будет доминировать в каком-то процентном соотношении, но не потому, что другого контента станет значительно меньше, просто видео будет значительно больше на фоне остальных источников. Это происходит ещё и потому, что люди, создающие текстовые материалы или аудиоматериалы, так же будут создавать и видео. Да что там будут – уже создают.

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