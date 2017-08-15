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Вещь дня: розовый Sony Xperia XZ Premium

15.08.2017 12:10 3

Вещь дня: розовый Sony Xperia XZ Premium

На днях выйдет многострадальный материал про Sony Xperia XZ Premium, между тем, в продаже появилась розовая версия, мимо такой штуковины пройти никак нельзя.

Наверняка купить такой аппарат будет интересно и для девушки, и для модника, тут многие могут посмеяться, но я регулярно наблюдаю вполне нормальных с виду господ с айфонами Rose Gold и ничего, ходят они и чувствуют себя прекрасно.

Замечу, что из текущих цветов розовый и темно-синий Sony Xperia XZ Premium самые практичный варианты, я таскаю как раз синий, причем нещадно его юзаю и все ок, микроцарапинки может и есть, но отпечатки не сильно бросаются в глаза, чистится смартфон очень легко.

Вещь дня: розовый Sony Xperia XZ Premium

Кстати, есть и небольшой рассказ дизайнера Сатоши Аояги (Satoshi Aoyagi) про нежную модификацию, официально цвет называется «розовая бронза».

Мы хотели найти оттенок, который бы создавал ощущение тепла, и в то же время являлся бы образцом премиального дизайна и функциональности. Бронзовый металлический перелив добавляет глубины цвету передней и задней панели смартфона, а благодаря технологии обработки «diamond cut» верхние и нижние рамки создают дополнительный блеск.

Цена 54990 рублей, постараемся сделать живые фото и добавить в пост.

Да, всем, кто оформлял предзаказ на этот аппарат, подарят Xperia Ear — модную умную bluetooth-гарнитуру. Вещица неплохая.

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Вещь дня: розовый Sony Xperia XZ Premium
Вещь дня: розовый Sony Xperia XZ Premium
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