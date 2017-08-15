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Очень дорогая и эксклюзивная раскладушка Samsung только для Китая

15.08.2017 13:10 0

Очень дорогая и эксклюзивная раскладушка Samsung только для Китая

Попробуйте медленно прочитать это вслух: Samsung World Leading Flagship 8. Звучит как название какой-нибудь отраслевой конференции, а на самом деле так называется новый телефон-раскладушка Samsung, который начали продавать в Китае. Это эксклюзив оператора China Mobile, надолго ли? Не знаю, но пока богатые китайцы могут купить устройство только у него.

Даже не просто богатые, а очень богатые — новинку оценили в 15 999 юаней, это около 140 тысяч рублей. Так-так, Vertu на днях начала распродавать музейный запас телефонов, а Samsung тут как тут и хочет по-быстрому занять свободную нишу. Да за те же деньги можно скупить всю линейку флагманских Xiaomi, ещё и сдача останется. Предвижу такие комментарии. Согласен, можно затариться электроникой на годы вперёд, так что же тут внутри?

У телефона два экрана с 4,2-дюймовой диагональю и Full HD разрешением, процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4/64 ГБ памяти, камера на 12 мегапикселей и аккумулятор на 2300 мАч. Отделка из кожи, бриллиантов и прочей дичи? Ничего подобного, один алюминий и всё.

Даже не удивляет, что такое странное творение запустили на китайском рынке — там уважают скромные, но одновременно роскошные вещи. Другое дело, что продажи так и останутся штучными, но зато и вы теперь знаете, что в целом прагматичная компания Samsung способна на немного безумные поступки.

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