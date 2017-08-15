Встречаемся с товарищем, год не виделись, он с усмешкой достает MacBook Air с очень странной наклейкой на крышке. Словно панцирь. Я тут же отбираю ноутбук, начинаю крутить и вертеть, рассматривать, трогать. Товарищ спрашивает, интересно? Да, интересно. Уж он-то знает, как я люблю всякие новые штуковины.

И дальше я слышу историю, как два молодых профессионала в разных областях решили объединить свои силы и попробовать сделать нечто особое для ежедневно используемых вещей. Оба работали в сферах, так или иначе связанных с техникой Apple, поэтому и решили испытать свои силы в чем-то связанном с аксессуарами. Год присматривались и пытались понять, чем бы тут заняться. Надо сказать, что для техники Apple все уже сделано, от копеечных винилов для iPhone до дронов для съемки 4K видео — вы и сами понимаете, что на этот рынок выйти с чем-то новым очень сложно. Потом кому-то на глаза попалось видео про установку деталей из камня в Bentley. Появилась мысль сделать что-то этакое для всей линейки ноутбуков Apple.

В Bentley деталь называют Stone Veneers, почитать подробности можно здесь, вкратце, идея изящная и простая. В графстве Кру в Великобритании есть фабрика, камни возрастом 200 млн. лет обрабатывают специальным образом, подбирают разные фактуры, разный рисунок, готовят для установки в автомобиль — понятно, что каждая панель будет уникальна, но собрать похожие рисунки можно. Выглядит камень невероятно, что-то в этом есть — ну, не знаю, по мне это как смотреть на огонь.

И вот коллегам приходит мысль, а что если попробовать поискать фабрику, способную поставлять каменный шпон (с особыми характеристиками), да еще добавить сюда клеевую основу, да еще сделать разные варианты хотя бы, для начала, для MacBook с разными диагоналями дисплея. Ну и дальше начинается неинтересный для читателя-покупателя, но очень интересный для меня и для ребят период проб и ошибок.

Как искали поставщиков камня (нашли). Как искали подходящую, цепкую, но тонкую клейкую ленту (очень долго пробовали, нашли). Как сделать так, чтобы при снятии покрытия с ноутбука его не приходилось отдирать час (удалось). Подбор правильного размера (удалось) — с учетом того, что крышка MacBook не ровная, а чуть загибается к краям. Как сделать вырез под яблоко, вырез под лепесток и чтобы не сломать и не сжечь камень (удалось). Какая должна быть упаковка? Какие предложить варианты цвета?

Прошел месяц после нашей встречи и я держу в руках покрытие Relic Form для MacBook Pro 15. Вернее, я держу в руках очень милый конверт, где указаны все особенности аксессуара. Сперва нужно очистить крышку ноутбука, делаю это. Снять нижнюю часть наклейки, она легко удаляется — это нужно, чтобы подогнать покрытие, следите за тем, чтобы слева и справа были одинаковые отступы.

Примериваюсь, приклеиваю, снимаю оставшуюся защиту, протираю чудо-тряпкой покрытие, прохожусь по краям, чтобы все приклеилось равномерно. Мне достался вариант цвета Camo, еще есть Karelian Autumn и Black. Вот, можете посмотреть на фотографиях в галерее.

Как ощущения, спросите вы? Камень шероховатый, теплый, за сумку или за рюкзак не цепляется. Если руки у вас (как у меня) растут из таза, лучше просите установить покрытие опытных людей, я товарищам как раз и внушаю мысль, что надо сделать такую услугу и лучше чтобы она была бесплатна. Как по мне, все цвета ОЧЕНЬ красивы. Для девушек вроде готовят сюрприз, розовое покрытие, там тоже было много экспериментов.

Естественно, камень защищает крышку от ключей и всяких царапин. Весит покрытие 50 грамм, толщина около миллиметра, то есть, ни размер, ни вес практически не увеличиваются. В обычной жизни приоткрытая крышка ноутбука оставалась в таком же положении, от камня она не падает вниз на кнопки. Да и вообще, за неделю эксплуатации, как говорят, полет нормальный. Что еще добавить, не знаю.

Я обычно все наклейки, все скины, все крышки для ноутбука сдирал через пару дней использования. Тут появляется только одна мысль, попробовать попозже купить версию другого цвета, уж больно хороша. Кстати, сейчас ребята пока экспериментируют с покрытиями для iPhone, обещают выпустить в сентябре, интересно будет посмотреть.

Покрытия существуют для всех актуальных моделей ноутбуков Apple, цены — от 4 999 рублей до 5 999 рублей. В комментариях наверняка найдутся господа с фразами типа «Да я за эти деньги сам сделаю покрытие из каменного шпона», но, увы, ни самостоятельно, ни заказать на алиэкспрессе, ни иным образом сэкономить не выйдет. Покрытия Relic Form сделаны в России, аналоги где-то в мире найти можно, но сложно. Ребята пока у нас не рекламируются (и вообще нигде особо не рекламируются), но, надеюсь, все еще будет)

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