В наши руки попало видео, где Meizu сравнивает работу камеры своего нового флагмана M6 Note с iPhone. Ну как сравнивает… Унижает и избивает. Китайский смартфон демонстрирует работу автофокуса, всё показывается в замедленной съёмке. iPhone отстаёт очень сильно.

Конечно хотелось бы увидеть это же сравнение с Galaxy S8. Ближайший конкурент Meizu явно не Apple, разные операционные системы – разные ценности у пользователя. В этом же видео можно хоть как-то оценить внешний вид устройства. Пока только переднюю его часть. Кнопка Home со сканером отпечатка на месте, боковые рамки стали чуть уже. В остальном дизайн Meizu узнаваем.

Чего ждём от смартфона в техническом плане:

Две камеры

FullHD дисплей с диагональю 5,5 дюйма

3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 встроенной

Аккумулятор на 4000 мАч

Процессор Mediatek MT6757T Helio P25

Дата анонса – 23 августа 2017 года.

Источник