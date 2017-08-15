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СЛИВ: Meizu M6 Note и сравнение камеры с iPhone 7

15.08.2017 15:10 27

В наши руки попало видео, где Meizu сравнивает работу камеры своего нового флагмана M6 Note с iPhone. Ну как сравнивает… Унижает и избивает. Китайский смартфон демонстрирует работу автофокуса, всё показывается в замедленной съёмке. iPhone отстаёт очень сильно.

Конечно хотелось бы увидеть это же сравнение с Galaxy S8. Ближайший конкурент Meizu явно не Apple, разные операционные системы – разные ценности у пользователя. В этом же видео можно хоть как-то оценить внешний вид устройства. Пока только переднюю его часть. Кнопка Home со сканером отпечатка на месте, боковые рамки стали чуть уже. В остальном дизайн Meizu узнаваем.

Чего ждём от смартфона в техническом плане:

  • Две камеры
  • FullHD дисплей с диагональю 5,5 дюйма
  • 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 встроенной
  • Аккумулятор на 4000 мАч
  • Процессор Mediatek MT6757T Helio P25

Дата анонса – 23 августа 2017 года.

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