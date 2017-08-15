Подавляющее большинство русскоязычных пользователей всемирной сети создали собственные аккаунты в социальной сети Вконтакте. Удобство и функционал данного места для общения, игр и торговли, позволяет пользователям находить для себя занятие по душе. Вместе с тем, понятно, что для использования доступа к популярной соцсети, не нужно постоянно находиться дома, за компьютером или ноутбуком. В магазине платных и бесплатных приложений для смартфонов есть несколько приложений, которые заявляют о том, что они смогли переделать ВК в удобное телефонное приложение. Однако владельцы мобильных устройств отдают предпочтение использованию одного приложения, которое называется Kate Mobile. Раньше в нашей стране было довольно мало мобильных телефонов от Apple, потому создание версий для этих устройств долго откладывалось.

Но сейчас можно скачать Kate Mobile на iPhone прямо с сайта. В данном случае, все счастливчики с айфонами разных поколений имеют возможность пользоваться наиболее полным набором функции ВКонтакте. Естественно, что технический прогресс и гений человеческой мысли не стоит на месте. Компания Павла Дурова постоянно предлагает пользователям много новинок. Если вы хотите использовать все новшества, что, рано или поздно, будут появляться в ВК, то установка Kate Mobile позволит получать уведомления о том, что есть возможность обновить приложение. Таким образом, вы не будете отставать от версии социальной сети, которая находится на персональных компьютерах.

Если вы беспокоитесь о том, что ваш аккаунт имеет меньшую защиту, чем в компьютерной версии, то ошибаетесь. Особые скрипты позволяют говорить о том, что ваши личные данные защищены на все 100%. Регистрируйтесь на сайте или подписывайтесь не ее официальные группы в соцсетях. Так вы получите возможность не только получать сообщения о новинках портала, но и вести диалог с пользователями, что, как и вы используют для общения или работы ВКонтакте. На страницах сайта есть огромное количество статей, которые посвящены использованию приложения на разных версиях оперативных систем для смартфонов или ПК. Вероятно, там найдется много полезного и неожиданного материала о настройках приложения и о полном использовании всего его функционала. Входите в любое удобное время и выбирайте нужную вам версию приложения Kate Mobile.