Техника и современные гаджеты значительно облегчают нашу жизнь, все мы пользуемся ноутбуками, смартфонами, умными колонками и разнообразными другими девайсами. Сегодня на пике популярности - техника китайского производства, а также смартфоны Samsung и Apple. Если вы являетесь поклонником бренда из Поднебесной Xiaomi и интересуетесь принципом подключение Mi Band к своему телефону, то сможете найти алгоритм этой нехитрой операции на сайте http://wensel.ru. Здесь представлены три главных шага процедуры, первый из которых - это подготовка, второй – привязка фитнес-браслета Сяоми к смартфону, и третий - синхронизация с Google Fit (на Андроид-устройствах) или с программой Apple Здоровье.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band привязать к телефону необходимо для того, чтобы получить расширенные функции устройства, следить за своей активностью и за сном, извлекая максимальную пользу для собственного здоровья. Прежде, чем начать синхронизацию, нужно выяснить, сможет ли ваш смартфон синхронизироваться с устройством Mi Band от Xiaomi, узнать системные требования браслета. Таким образом, если вы используете iPhone не ниже 4 с операционной системой iOS 7 или выше, либо гаджет на основе Android не позднее 4.4 с версией Bluetooth 4.0, тогда вы сможете провести синхронизацию с браслетом Xiaomi. Чтобы привязать устройство, включите Блютус, запустите соответствующее приложение на телефоне, создайте новый аккаунт, либо войдите в уже существующую учетную запись, выберите устройство, которое хотите присоединить к телефону (в этом конкретном случае - Xiaomi Mi Band). Дождитесь соединения и в финале вы увидите сообщение о том, что устройство готово к использованию.

После того, как вы выполнили все вышеуказанные действия, останется синхронизировать браслет с Google Fit либо программой Apple Здоровье, используя разные функции, отслеживая фазы сна и получая на браслет уведомления о входящих сообщениях и звонках, а также пользуясь смарт-будильником. Синхронизация с сервисами Google, кроме этого, позволит использовать дополнительные действия и настройки. Итак, скачайте Google Fit, если вы используете Android, поскольку в Айфонах есть для этого стандартное приложение Здоровье. Зайдите во вкладку Уведомления и в Сервисах выберите Google Fit (либо Здоровье для iPhone-версий), нажмите клавишу Синхронизировать и установите соединение. Таким образом, данные вашей активности будут располагаться в аккаунте в Гугл-облаке, либо в вашем Apple-аккаунте, а дальнейшая информация, полученная на браслет, будет загружаться туда же.