





О том, что свежий воздух и физическая активность полезны для детей – известно всем. Однако, не все родители используют простые и действенные рекомендации для оздоровления, а отговорками для поездки на море служит отсутствие финансов или времени. Многие врачи уверяют, что для укрепления детского иммунитета отдых в деревне или на даче гораздо полезнее. И еще более совершенным он станет, если во дворе будет установлена игровая детская площадка.

Что же представляет из себя детская площадка для дачи? Если формально – это спортивно-игровой комплекс. Но на самом деле, это не просто площадка для игр и занятий спортом. Возможностей и преимуществ она имеет очень много.

Во-первых, игровой комплекс решает проблему времяпровождения малыша на свежем воздухе. Именно проблему. Для современного ребенка перспектива остаться без компьютера гораздо страшнее, чем лишение возможности погулять во дворе с ребятами. И понятное дело, что здоровья такое времяпровождение точно не добавит. Как же решить проблему? Очень просто – купите детскую площадку, и Ваш ребенок сразу же превратится в веселого розовощекого исследователя. Какой же малыш откажется покататься на качелях, повисеть на канате, съехать с горки? И не придется устраивать скандалы и отбирать у чада любимые гаджеты – ребенок сам с радостью будет проводить свободное время на свежем воздухе, а это залог хорошего аппетита, здорового сна и крепкой иммунной системы. Во-вторых, детские игровые площадки развивают чадо физически. Ребенок самостоятельно и добровольно будет тренировать силу и выносливость в удовольствие.

Многие родители задаются вопросом «где же лучше установить детскую площадку?». Особых правил здесь нет, важно только, чтобы она была в поле зрения взрослых. Территорию под детскую площадку следует очистить и выровнять. Не лишним было бы и ее ограждение – небольшой заборчик аккуратно смотрится, задержит непослушный мячик во время активной игры, и законно обозначит детские владения. Стоит отметить, что детские площадки из дерева пользуются особым спросом для загородных участков, так как обладают массой особенностей – экологичностью, эстетичностью, а также отвечают всем требованиям техники безопасности.

При покупке игрового комплекса, следует учитывать возраст и предпочтения ребенка. Идеальное решение – найти такой вариант, который бы «рос» вместе с малышом, в дальнейшем пополняясь новыми дополнениями (качели, канаты, лестницы и многое другое).

