Nokia 5 – элегантный смартфон среднего ценового сегмента, работающий под управлением Android OS. Телефон имеет повышенную прочность и хорошую ремонтопригодность (цены на ремонт телефонов Nokia в лидирующем московском сервисном центре Sotics), но от неполадок не застрахован никто.

Внешний вид и дисплей

Nokia 5 имеет стильный внешний вид и удобно лежит в руке. Корпус устройства выполнен из алюминия по технологии Unibody, имеет округлые боковые грани и стекло 2,5D, покрывающее поверхность экрана. Защитное стекло является представителем Corning Gorilla Glass.

Диагональ экрана составляет 5,2” – этого вполне достаточно для повседневной эксплуатации, но любителям медиаконтента такого размера может показаться мало.

Разрешение экрана составляет всего лишь 1280х720 пикселей. Непривычно, учитывая, что FullHD стал стандартом на современном рынке. Экран имеет хороший запас яркости, что делает его использование комфортным даже при ярком солнечном свете.

Для обеспечения безопасности устройства, Nokia 5 оборудована дактилоскопическим датчиком.

Камера

Модуль камеры в Nokia 5 имеет 13 МП и диафрагму f/2.0. При дневном освещении снимки имеют отличное качество, но немного теряют в четкости к краям изображения.

Недостаток освещения выдает еще больше нечеткости в изображениях – некоторые сцены могут выглядеть размытыми, темноватыми или шумными. Для дополнительного освещения сцен съемки устройство оснащено двухцветной вспышкой.

Максимальный размер съемки видеофайлов – FullHD со скоростью 30 кадров/с.

Фронтальная камера имеет 8-МП модуль с достаточно широкоугольным объективном, которая поможет захватить в кадр максимальное количество людей.

Производительность

В Nokia 5 установлен чипсет среднего класса – восьмиядерный Snapdragon 430, тактовая частота которого составляет 1,4 ГГц. За работу графической составляющей ответственен видеоускоритель Adreno 505.

Объем оперативной памяти в Nokia 5 составляет 2 ГБ.

Хороших показателей производительности производителю удалось добиться в немалой степени благодаря снижению разрешения экрана – работа интерфейса плавная и практически без задержек.

Пользователю доступно около 9 ГБ встроенной памяти из общих 16 ГБ под личные нужды. Для расширения этого объема девайс оснащен слотом для карт-памяти, который поддерживает MicroSD объемом до 128 ГБ.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора Nokia 5 составляет 3000 мАч. В режиме средней нагрузки устройству удалось продемонстрировать время автономной работы около 10 часов. Для девайса такого класса такой результат – достаточно хорош.

Устройство не поддерживает технологию QuickCharge и беспроводную зарядку. Полного заряда аккумулятора можно добиться за 3 часа.

Операционная система

На борту Nokia 5 установлена нативная система Android 7 без дополнительных украшений и фирменных оболочек. Сотрудничество компании Nokia непосредственно с Google дало возможность поставлять систему без модификаций и получать обновления девайсов в первых рядах.