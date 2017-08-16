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Слух: в Китае замечен телевизор Apple

16.08.2017 17:17 6

Слух: в Китае замечен телевизор Apple

Некоторые вещи так и остаются легендами, одним из мифов современности стали слухи и рассказы о телевизоре Apple. О нём мечтают уже давно, но Apple всё никак не выпустит устройство и не успокоит фанатов долгожданным атрибутом красивой жизни.

Периодически в интернете появляются новости на этот счёт, вот и перед очередной презентацией Apple появился такой слух. Дескать, в Китае вовсю тестируются телевизоры Apple, даже фотографии для подтверждения слов приложили. Всё это появилось в китайской соцсети Weibo, где чего только не увидишь.

Предполагают, что у телевизора 60-дюймовая диагональ, на этом все догадки заканчиваются.

Слух: в Китае замечен телевизор Apple Слух: в Китае замечен телевизор Apple

Ждёте новый телевизор Apple? Не хочу разочаровывать, но новость пахнет фейком. Китайцы могут подделать, что угодно, а уж налепить лого Apple на плоскую панель с ножками, объявив это сверхновым OLED-телевизором с 4K — вообще лёгкое дело.

Apple, как писало издание Wall Street Journal, больше 10 лет работало над собственным телевизором, но к 2014 году поняла, что успеха на рынке не видать. Причины объективные — сложно удивить покупателей чем-то новым, у конкурентов очень сильные позиции, LG и Samsung плотно оккупировали рынок.

Так что вариантов увидеть в будущем настоящий Apple-телевизор близки к нулю, остаётся лишь мечтать на этот счёт. Ну или прикупить с горя приставку Apple TV 4 поколения.

Источник: Macrumors

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