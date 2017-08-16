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Обзор КПК столицы и регионов России

16.08.2017 17:21 15

Обзор КПК столицы и регионов России

С давних пор существовала форма взаимодействия между отдельными лицами, которая в более поздние времена получила разные названия: от фонда взаимопомощи до кредитного кооператива. В данном случае, название не имеет значения. Главное – задачи сообщества, которое создано в форме КПК. Если кто-то из пользователей подумал о том, что речь идет об очередных «финансовых пирамидах», то стоит сразу разграничить понятия. Распознать реальный кредитный потребительский кооператив и сообщество, которое создано для обогащение верхушки, на самом деле очень просто - через сервис www.wecreditunion.ru. Во-первых, КПК не может быть открыт ни в какой другой форме. Никаких ООО, ОАО и подобных организаций. Во-вторых, в кооперативе собираются члены, которые хорошо знакомы друг с другом и объединены общей идеей или видом деятельности. В-третьих, ни о какой рекламной активности не может идти речи.

КПК создаются для решения общих задач, а не заработка на привлечении новых членов. В России много кооперативов, что имеют разные направления деятельность и потому рейтинг КПК, опубликованный на портале, поможет определиться с теми именами, что вызывают наибольше доверие. К сожалению, банковские услуги в нашей стране – вовсе не решение финансовых проблем. Зачастую получение разрешения на кредит может затянуться на долгое время. Кроме того, на какой-то территории может просто не оказаться банковского учреждения, которое смогла быть дать денег на исполнение проекта. На сайте есть сведения о КПК в разных регионах России и их рейтингах доверия. Если же вас интересует возможность о вступлении в кооператив в столице, то на портале для этого исследования есть отдельная страница.

Каждый кредитный кооператив Москва имеет подробное описание условий сотрудничества и возможностей получения кредитов. Нетрудно заметить, что очень часто условия получения займа гораздо выгоднее, чем в банках. Выбирайте любой КПК на территории Москвы или в другой области РФ и находите для себя возможность оказаться в одной компании с частными или юридическими лицами, которые взялись за дело финансирования своими силами. Не забудьте вступить в группы сайта в разных соцсетях. Ведь на просторах России появляются новые КПК, которые могут предложить еще более прогрессивные методы поддержки своих членов. Всегда выгодно иметь под рукой достоверную и актуальную информацию.

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