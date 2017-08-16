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IDevices запускает световой диммер с поддержкой Siri, Alexa и Google Assistant

16.08.2017 21:16 6

IDevices запускает световой диммер с поддержкой Siri, Alexa и Google Assistant

IDevices сегодня расширяет линейку интеллектуальных домашних продуктов с помощью диммерного переключателя, объединяющего встроенные сетевые розетки компании, интеллектуальные разъемы, источники света и многое другое.

Как и все продукты iDevice, новый диммерный переключатель особенно хорош для работы, не требуя подключения отдельного шлюза к вашему маршрутизатору или Wi-Fi.

Новый диммер-переключатель также совместим со всеми тремя основными цифровыми помощниками: Alexa от Amazon, Siri от Apple и Google's Assistant, что означает, что вы сможете управлять диммером с помощью голосовых команд, не зависимо от того, используете ли вы Echo, Home, или предстоящий HomePod. Диммер-переключатель устанавливается непосредственно в розетку, как и любой другой традиционный выключатель света, а также имеет встроенный в цвет светодиод, который позволяет легко находить переключатель в темноте.

Диммер довольно дорогой, продается за 99,95 $, являясь той же самой ценой iDevices, что и для его нерегулируемого выключателя света. Теперь он доступен на официальном сайте iDevices для заказа.

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