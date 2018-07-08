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стилус S Pen для Samsung Galaxy Note 9 получит Bluetooth-модуль

08.07.2018 17:15 3

стилус S Pen для Samsung Galaxy Note 9 получит Bluetooth-модуль

В прошлом месяце мы писали, что стилус в Samsung Galaxy Note 9 получит крупнейшее в истории S Pen обновление. Спустя полторы недели электронное перо Galaxy Note 9 с модельным номером EJ-PN960 попало в базу данных Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission, FCC).

Зарегистрировать стилус S Pen в FCC потребовалось из-за того, что он получил Bluetooth LE-модуль с частотой 2,4 ГГц и низким расходом энергии. Новая информация подтверждает использование электронного пера для активации камеры, запуска музыки и других функции. Полный перечень возможностей аксессуара станет известно после анонса Samsung Galaxy Note 9. Презентация намечена на 9 августа и пройдет в Нью-Йорке.

Остается открытым вопрос о зарядке S Pen с модулем Bluetooth. Как вариант, он получит отдельную батарею, которая будет заряжаться от корпуса Galaxy Note 9 с помощью специальных миниатюрных пазов.

Источник: http://i-no.ru

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