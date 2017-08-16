Это первый смартфон новой Nokia с оптикой Carl Zeiss. Многие любили Nokia за крутые камеры, я сам обожал N8 и N9, фанатично снимал на 808 Pure View — это были лучшие камеры на рынке. Потом пошла пора Windows Phone, системой я не проникся, да и Lumia 950 XL не устроила фурора по части качества снимков. Вся надежда на новинку, что же может Nokia 8?

У неё двойная 13-мегапиксельная камера, фронталка, кстати, тоже на 13 мегапикселей. Nokia 8 умеет одновременно передавать изображение с фронтальной и основной камер — удобно в тех случаях, когда хочешь постримить с места событий, выгрузить видео в соцсети, чтобы зрители видели и происходящее, и лицо ведущего.

Также смартфон получил функцию от дорогущей 360° камеры Nokia Ozo. Nokia 8 научили передавать 360° звук. Как это работает — не знаю, но суть в том, что когда стримишь видео в Facebook, то вращая картинку, у зрителя меняется окружающая картинка вместе со звуком. Если слушать в наушниках, должно быть полное погружение в обстановку, надо тестировать.

Также Nokia добавила полезную функцию, своего рода аналог Always On у Samsung — в режиме ожидания на заблокированном экране видно время, данные о пропущенных звонках, погоду и тому подобные полезные вещи. Старожилы помнят, что в общем-то Nokia изобрела эту функцию, которая полюбилась в смартфонах на Symbian, но кто сейчас об этом скажет, всё в прошлом. Так что приходится заново напоминать о былых заслугах.

Я телефон в руках не держал, но редактор издания The Verge довольно прохладно отнёсся к новинке. Дескать, это не тот уровень, чтобы конкурировать с новым iPhone или Galaxy S8.

Краткие характеристики: 5,3-дюймовый экран с разрешением 1440 х 2560 точек, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4/64 ГБ памяти. Nokia 8 будет стоить в районе $700 (599 евро) и появится в Европе в сентябре.

Мой вердикт короткий: Nokia вернулась, но конкуренты набрали силу и соперничать с ними на равных стало слишком сложно. Тем более с таким устройством, где нет крутого дизайна, а на одних характеристиках далеко не уедешь. Блогеры уже поголовно перешли на айфоны и топовые Galaxy, упором на стримы в 360° обратно не заманишь.

Источник: The Verge

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