В США есть такая организация, называется Tespa. Она существует с 2013 года. Это сеть коллегиальных клубов и турниров по киберспорту. Их уютная тусовка уже насчитывает более 65 000 участников и 220 глав в разных университетах страны. В Blizzard Entertainment подумали – «А почему бы не выделить ребятам стипендию за их вклад в киберспорт?». Пусть учатся и зарабатывают на этом. Вот и выделили 1 миллион долларов на 2017-2018 учебные годы. Эх, мои студенческие годы проходили немного иначе.

Организация объявила сегодня о том, что она запускает новую инициативу Университета Tespa, которая откроет членство для всех студентов в Северной Америке, а также поможет поддерживать болельщиков в университетах друг с другом.

Другие школы и университеты увидели перспективу в такой «образовательной» программе и готовы поучаствовать в проекте.

План Tespa на 2017 год – увеличить количество живых трансляций по киберспортивным состязаниям до 6 раз в неделю.

В Tespa говорят, что спортивный интерес и духа соперничества позволяют даже не знакомым с играми людям быстро войти в эту сферу.

Подобно тому, как Blizzard формализует команды в лиге Overwatch, Tespa использует коллегиальную принадлежность в качестве шлюза для привлечения людей, интересующихся киберспортом.

«Дети играют в Маленькой лиге, а затем переходят в среднюю школу и проходят спортивные состязания в школе, а затем в колледж, а некоторые – на профессиональную сцену. Мы видим, что каждый из этих уровней действительно важен для успеха в киберспорте. Мы считаем, что, например, лучшие игроки в старшей школе должны иметь возможность находить путь к образованию в колледже через киберспорт. Сейчас мы сосредоточены на коллегиальном уровне, но мы с нетерпением ждём, когда все уровни экосистемы станут тесно связаны».

Вот так в США пытаются подружить киберспорт и образование, тесно связав эти два понятия.

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