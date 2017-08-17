Ещё немного, и про Essential Phone будут говорить, как про проект Мавроди – ехидно подшучивая на каждом углу над теми, кто предварительно «занёс» денег за смартфон. Я знаю двух таких парней и уже подкалываю.

Но надежда умирает последней. Или предпоследней. Девятого августа компания пообещала раскрыть дату продаж Essential Phone в течение недели и вот, 16-го августа, первые письма начали поступать для тех, кто стоит в очереди. Правда в самом письме просят подождать ещё недельку. Судя по тексту из письма создаётся впечатление, что у Essential Phone какие-то серьёзные проблемы с производством. Даже цвет телефона будет трудно выбрать, в первую очередь в продажу поступит модель «Black Moon».

Интересно, производитель позаботился о подменном фонде на тот случай, если покупателю достанется бракованный аппарат? От брака ведь никто не застрахован. С таким скудным ассортиментом и проблемой поставок замена устройства может затянуться на неопределённый срок.

До сих пор нет конкретной даты выпуска для телефона, но видимо релиз неизбежен, по крайней мере, для модели в чёрном цвете. И вот что забавно, через 7 дней в Америке как раз представят Note 8. Какое-то магическое число «23». В один день Samsung, Essential Phone и Meizu решили провести свои мероприятия. Там глядишь и LG по традиции подтянется с обновленным V30.

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