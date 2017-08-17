Осталась одна неделя до презентации Samsung Galaxy Note 8, но ситуацию пытаются раскачать со всех сторон. Бывает так, что ситуация и вовсе раскачивается сама по себе, как говорится, «вовремя». В этот раз инцидент местного масштаба, ничего особенного, просто массовый отзыв аккумуляторов из Samsung Galaxy Note 4 в США. Представьте, как повезло Samsung , что аккумуляторы именно этих у смартфонов съёмные.

Из отозванной партии более 90 телефонов подтвердили опасения комиссии: перегреваются, воспламеняются и взрываются. Но не спешите ругать Samsung, в этот раз проблема не на стороне производителя.

Судоходный гигант FedEx «затаривал» телефоны для программы страхования AT & T. Между декабрём 2016 и апрелем 2017 года судоходная компания получила партию «поддельных батарей», которую они поместили в отремонтированные устройства и отправили оператору AT & T для дальнейшей выдачи клиенту, который обратился по гарантии. Когда FedEx узнали о возможном риске и инциденте, реакция последовала незамедлительная. Гигант отрасли не может так рисковать своей репутацией.

Компания создала веб-сайт под названием «Exchange My Battery», в котором содержится вся информация об отзыве, которая может потребоваться клиенту, включая инструкции по замене батарей. Клиент должен связаться с FedEx для замены и новый подлинный аккумулятор Samsung будет отправлен в ближайшие сроки. Чтобы избежать путаницы во время замены, новые аккумуляторы помечены специальным маркером — зелёной точкой. В процедуру замены также будет включена почтовая оплата за возврат неисправной батареи для дальнейшей утилизации.

Меня больше всего удивило то, что в США такое огромное количество Galaxy Note 4 до сих пор в ходу. А ведь классный же был аппарат и такой длительный жизненный цикл устройства это подтверждает.

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