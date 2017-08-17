Когда тестируешь любые современные проводные наушники так и хочется в конце написать, отлично, спасибо, но сделайте версию с Bluetooth! Продажи беспроводных наушников и колонок растут из года в год, из года в год люди в компаниях понимают все лучше, что с проводом надо что-то решать. Естественно, со сцены кабели не уйдут, но уже через несколько лет нормой станут именно Bluetooth-модели — производство становится дешевле, кодеки и другие ухищрения позволяют передавать звук почти «как есть», что позитивно сказывается на качестве прослушивания. Цены идут вниз. Ассортимент все шире и шире. Правильный подход у парней из Focal, если есть задача сделать хорошие недорогие наушники, давайте сразу выпускать две версии. Одна с кабелем, вторая с Bluetooth. Хмммм, с какой начать?

Focal?

Напомню, Focal — старая уважаемая французская фирма, один из самых крупных производителей акустических систем в Европе. Как говорится, Hi-Fi и все как положено, храни вас Бог. В ассортименте, кроме космических систем Utopia, есть и акустические системы для дома, для семьи, наушники (как космические, так и более земные).

Про модель наушников Sphear мы уже рассказывали, еще я бы советовал обратить внимание на проводные и беспроводные наушники Listen — это крепкая пятерка. Рассказывать про Focal интересно, а особенно интересно посмотреть, как в компании пытаются освоить бюджетный сегмент, выпустив модель Spark. Давайте откроем коробочку вместе.

Пресс-материалы

Да, вот еще что хочу заметить, когда искал материалы по Spark увидел совершенно офигительные официальные фото — то есть, сейчас по аксессуарам мало кто делает красивые кадры для журналистов. Но, тут снова привет из Франции, кадры потрясающие, хотя этого может никто и не заметит. Отрадно, что потратили время, нашли фотографа, подобрали моделей, в общем, за это Focal спасибо. В прежние времена в Nokia так же яростно парились на тему официальных фото и видео и это подкупало.

Вот несколько примеров.

Focal Spark Wireless — без кабеля!

Конечно, для начала я распатронил коробочку, где лежали Focal Spark Wireless. Плоский кабель не путается, два блока, в одном плата и аккумулятор, на втором — кнопки управления (громкость и функции). Чашки из алюминия, три цвета, черный, розовый, белый. В комплекте маленький чехол для переноски, клипса, можно прицепить кабель сзади к майке, чтобы блоки не били вас по шее во время бега.

От батарейки работают около восьми часов, для зарядки используется обычный кабель microUSB. Короче, все тут привычно, обычно, но в ходе использования всплывают мелочи и понимаешь простую истину, в Focal ведь вообще занимаются Hi-Fi техникой и даже простые наушники они не могли сделать по принципу «добавим в ассортимент и гори все огнем».

О нет. Тут и ход кнопочек на блоке подобран отлично, и время работы соответствует заявленному, и звук хорош. Профиль bluetooth 4.1, aptX нет, но характеристики для маленьких ушей очень даже: импеданс 16 Ом, частотный диапазон 20 Гц — 20 кГц, чувствительность 103 дБ, драйверы 9,5 с пленкой Mylar.

Все как-то уютно и хорошо здесь получилось, я бы придрался только к заглушке разъема microUSB — в воду бросать Spark не стоит, так что и защищать тут особо нечего. Зато каждый раз при зарядке приходится подцеплять заглушечку и это больно. Для зарядки нужно около двух часов, естественно, в дороге можно использовать любые внешние аккумуляторы. Очень, очень круто сделан световой индикатор на батарейном блоке — точка утоплена в корпус, хорошо видна, если знать, куда смотреть. Внимания не привлекает и это круто.

Focal Spark — с кабелем!

Хммм, ну а что же, после такой красоты имеет смысл смотреть на Focal Spark с кабелем? Да, потому что стоят они 3490 рублей, тогда как беспроводная версия почти в два раза дороже, 6999 рублей. Цена — всегда самый действенный довод, тем более, у проводных Focal Spark есть удобный пульт ДУ, работающий и с iOS, и с некоторыми гаджетами на базе Android. Например, с Sony Xperia XZ Premium работает основная кнопка — Play/pause, ответ на вызов, работают и кнопки регулировки громкости. Как и в беспроводной версии, стоит неплохой микрофон, даже если вокруг шумно, можно общаться с помощью пульта и не доставать телефон.

По сравнению со многими другими моделями в этой ценовой категории — глоток кислорода, особенно если возьмете послушать после других «бюджеток». На месте алюминиевые чашечки, хороший комплект поставки, дизайн — тут есть еще одна не особо заметная мелочь, посмотрите, как выгравирован логотип и как установлена сеточка. Заглядение. И звук проводных Focal Spark порадовал, слушал и ту, и другую версию на iPhone 7 Plus.

Послушаем

Явно выбирали излучатели таким образом, чтобы любой человек просто слушал да и радовался. Несколько моментов, замеченных при использовании проводной и беспроводной модели с iPhone 7 Plus. Во-первых, впечатляющий запас громкости, для комфортного прослушивания хватало примерно половинки индикатора. Отрадно, что регулировка синхронизируется, то есть, что с кнопок наушников, что с айфона, везде одинаковые показатели.

Иногда ведь бывает так, что надо повышать громкость на смартфоне, а потом еще и кнопки нажимать. Во-вторых, любителям мега-басов модель не понравится, хотя эквалайзер дополнительно я не крутил. У создателей была задача сделать теплое и уютное звучание для большинства потребителей, что и было достигнуто, как положено, храни вас Бог. В-третьих, потратьте минут пять на подбор насадок. В комплекте обычные силиконовые изделия, но и они, если подобрать как надо, смогут дать вам больше звука.

Вердикт

Покупать можно смело, какую модель — с проводами или без — решайте сами. Цена вопроса милая, 3399 или 6999 рублей, в наше время это бюджетные аксессуары. Беспроводные Focal Spark гениальны, несмотря на обилие наушников в хозяйстве, ходил неделю и не обламывался. Долго работают, классно звучат, удобно сидят, сворачиваются в миниатюрный клубок и можно спрятать в самом маленьком кармане, хороши для общественного транспорта, потому что нет свисающих на живот проводов. Розовые проводные Focal Spark не стыдно подарить девушке — ведь Focal, все-таки, очень непростая марка. Проба сил в бюджетном жанре определенно удалась.

Спасибо focal.ru за предоставленные для тестирования наушники

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