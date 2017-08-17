У ASUS интересная традиция обновлений: компания показывает смартфоны пачками и сериями, сразу выпуская несколько устройств. На этот раз анонсировали линейку ZenFone 4, моделей столько, что легко запутаться: ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Max, причём каждый телефон выходит ещё и в модификации Pro. Итого 6 смартфонов!

ZenFone 4 и ZenFone 4 Pro

Если в этом сезоне флагманом линейки был ASUS ZenFone 3 Deluxe, то теперь его заменит ASUS ZenFone 4 Pro. Начинка топовая: 6/64 ГБ памяти, Qualcomm 835, аккумулятор на 3600 мАч, экран 5,5 дюймов, Full HD, AMOLED.

«Просто» ZenFone 4 вышел чуть менее навороченным. У него 4 или 6 ГБ оперативки, процессоры разные: Qualcomm 630 или 660, аккумулятор на 3300 мАч, вместо AMOLED стоит LCD-панель. Диагональ 5,5 дюймов, тоже Full HD.

Главное, что оба смартфона получили сдвоенные 12-мегапиксельные камеры, у модели Pro работает 2-кратный оптический зум, а у не-Pro появилась 120° широкоугольная камера.

ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro

Это уже модели уровнем ниже – типичные представители среднего класса. Модель Pro отличается фронтальной 24-мегапиксельной камерой (хотя это софтово «раздутая» 12-мегапиксельная) с широкоугольной оптикой. Процессор Qualcomm 625, 4 ГБ оперативки и аккумулятор на 3000 мАч.

У «простой» версии камера на 20 мегапикселей, процессор Qualcomm 430 и 5,5-дюймовый AMOLED-экран, как и в старшей версии. Но если у той Full HD, то у младшей HD-разрешение.

ZenFone 4 Max и ZenFone 4 Max Pro

Max получил огромный аккумулятор на 5000 мАч, разные процессоры Qualcomm 425 и 430, разные объёмы памяти 2, 3, 4 ГБ, 5,5-дюймовый Full HD экран и 13-мегапиксельную камеру. Версию Pro отличает камера на 16 мегапикселей и вариант с 4 ГБ оперативки.

Все смартфоны работают на Android N, ASUS пообещала обновить до версии Android O в ближайшем будущем.

ZenFone 4 стоит от $399, ZenFone 4 Pro от $599, ZenFone Selfie от $279, ZenFone Selfie Pro от $379. Насчёт Max по данных нет.

У меня один вопрос, зачем так много версий? Не проще ли выпускать в 2 раза меньше телефонов? Нет, сейчас в трендах спиннеры и выпуск смартфонов пачками. Так поступают все, но как покупатель, я вижу в этом проблему, когда приходится вникать в различия характеристик. Сразу и не поймешь, чем один гаджет отличается от другого, особенно когда они стоят в ряду на полке.

В любом случае, раздобуду ZenFone 4 и 4 Pro на тесты, а если вам интересны и другие версии, то дайте знать.

Источник: Phonearena

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