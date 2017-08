23 июня Samsung соберёт журналистов и покажет новый Galaxy Note 8, а мы пока подскажем, чем будет интересен телефон. Да, узнавать заранее характеристики, а потом стонать, что не творят ничего нового — обычное явление для изданий из мира технологий. Но мы страдать на этот счёт не будем, просто расскажем, что ждать от нового корейского флагмана.

После провала с Note 7 я думал, что Samsung решит не возвращаться к серии Note. Я ошибся, Samsung оказалась сильнее и выше слухов, Note 8 станет первым из громких анонсов этой осени. Хотя, казалось бы, в Galaxy S8 и S8 Plus и так уже есть всё, что нужно для счастья, куда уж лучше?

Презентация назначена на 23 августа, начало продаж ожидается в сентябре, но лишь в избранных странах. Позднее смартфон доберётся и до остальных рынков. Если помните, то именно из-за спешки в прошлом году Samsung не успела основательно потестить Note 7. Надеюсь, в этот раз всё сложится удачно. Samsung планирует начать продажи у корейских операторов связи 15 сентября, чтобы успеть до выхода iPhone 8 и его собратьев. В Англии оператор связи EE объявил о начале предзаказов на смартфон, но без точной даты отгрузки устройства покупателям.

We can’t wait to see what @SamsungMobile have in store for us! Want to be the 1st to know? https://t.co/GCdYBkiMkL #DoBiggerThings https://t.co/y7KcSHPBph

— EE (@EE) 21 июля 2017 г.