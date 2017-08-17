23 июня Samsung соберёт журналистов и покажет новый Galaxy Note 8, а мы пока подскажем, чем будет интересен телефон. Да, узнавать заранее характеристики, а потом стонать, что не творят ничего нового — обычное явление для изданий из мира технологий. Но мы страдать на этот счёт не будем, просто расскажем, что ждать от нового корейского флагмана.

После провала с Note 7 я думал, что Samsung решит не возвращаться к серии Note. Я ошибся, Samsung оказалась сильнее и выше слухов, Note 8 станет первым из громких анонсов этой осени. Хотя, казалось бы, в Galaxy S8 и S8 Plus и так уже есть всё, что нужно для счастья, куда уж лучше?

Когда покажут Samsung Galaxy Note 8?

Презентация назначена на 23 августа, начало продаж ожидается в сентябре, но лишь в избранных странах. Позднее смартфон доберётся и до остальных рынков. Если помните, то именно из-за спешки в прошлом году Samsung не успела основательно потестить Note 7. Надеюсь, в этот раз всё сложится удачно. Samsung планирует начать продажи у корейских операторов связи 15 сентября, чтобы успеть до выхода iPhone 8 и его собратьев. В Англии оператор связи EE объявил о начале предзаказов на смартфон, но без точной даты отгрузки устройства покупателям.

We can’t wait to see what @SamsungMobile have in store for us! Want to be the 1st to know? https://t.co/GCdYBkiMkL #DoBiggerThings https://t.co/y7KcSHPBph — EE (@EE) 21 июля 2017 г.

Какой экран будет у Samsung Galaxy Note 8?

После фанатического Galaxy S8 возникает вопрос, куда шагать дальше, как сделать лучше? Возможно, Samsung поставит в Note 8 экран с 4K разрешением, для очков Samsung Gear VR это бы пригодилось. Но остаётся и вероятность получить разрешение 1440 х 2960, как у Galaxy S8.

Кстати, в серии Note давно не увеличивали размеры экранов, так диагональ и осталась на уровне 5,7 дюймов со времён Note 3. Пора бы исправить это! Судя по снимкам, у Galaxy Note 8 будет 6,3-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей и соотношением сторон 18.5:9. Хотя Samsung может упороться и сделать совсем безрамочный телефон с 6,4-дюймовым дисплеем и OLED-матрицей. Главное, что это будет тот же «Infinity Display», что и в S8, и в S8 Plus, где экран займёт максимум свободного места.

Были слухи, что Note 8 станет первым Samsung’ом с гибким дисплеем, но это уже совсем невероятное предположение, рановато выкатывать такие технологии в массы, нужно подождать ещё как минимум год.

Как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 8?

Samsung стабильно выпускает похожие друг на друга устройства. И ничего плохого в этом я не вижу — раз придумали отличный дизайн, значит, нужно его использовать. Поэтому Note 8, скорее всего, будет похож на Galaxy S8. Ну разве что стилус в нём появится по традиции.

Одной из утечек дизайна Note 8 можно считать твит, где рекламируется процессор Exynos 8895. Чип лежит на устройстве, возможно, это и есть будущий флагман Samsung. Тут меньше и тоньше рамки, нет кнопок сбоку, возможно, это просто демо-образец. Видите, ситуация двоякая.

Do what you want. #Exynos will get things done. Learn more about #Exynos8895: https://t.co/xjBw74E39o pic.twitter.com/zzxH7NE3QU — Samsung Exynos (@SamsungExynos) 13 июля 2017 г.

Позднее дизайн Note 8 показал производитель чехлов Ghostek, но опять же, верить этим изображениям или нет — личное дело, хотя мне этот рендер показался весьма убедительным.

Судя по рендерам, сканер отпечатков будет сзади на корпусе, как и в Galaxy S8. Это плохо, пользоваться телефоном неудобно, но вдруг Samsung сможет перенести сканер прямо в экран, избавит от неудобных ощущений.

В каких цветах появится Samsung Galaxy Note 8?

На презентации могут показать смартфон в разных расцветках, но тут уже свою роль сыграет маркетинг. В зависимости от рынка будут разные расцветки — предпочтения у покупателей отличаются.

К тому же Samsung любит запускать новые цвета позднее, напоминая аудитории об устройствах. Скорее всего, первым делом появится 5 вариантов: Midnight Black, Maple Gold, Deep Sea Blue и Orchid Grey.

Какая камера будет у Samsung Galaxy Note 8?

По части фото Galaxy S8 — лучший смартфон на рынке. Кому-то камера нравится больше в айфоне, лично мне в Samsung очень понравилась, хороша во всех отношениях. Хотя стоит тот же сенсор, что и в S7/S7 edge, но Samsung допилила софт, по ночам теперь меньше шумов.

Note 8 станет шагом вперёд, он получит двойную камеру, у него будет модуль на 12 мегапикселей с широкоугольной оптикой и телевик с 13-мегапиксельным сенсором и 3-кратным оптическим зумом.

По другим данным это будет 2-кратный оптический зум, тоже хорошо. Оба модуля будут с оптической стабилизацией в отличие от того же iPhone 7 Plus. Кроме того, камерами можно будет пользоваться независимо, как это реализовано в LG G6. В iPhone, например, ночью вторая камера становится бесполезной, вместо оптического зума получаем цифровой, сказываются софтовые ограничения.

Что будет с батарейкой в Samsung Galaxy Note 8?

Автономность — больная тема флагманов и Samsung в частности. В идеале бы получить батарейку повышенной ёмкости, но с учётом вопросов безопасности, Samsung скорее пойдёт в обратном направлении. Вероятнее всего ёмкость будет 3500 мАч, ну и получим полдня работы при активном использовании. Как обычно, главное, чтобы обошлось без взрывов.

Samsung Galaxy Note 8 будет мощным?

Процессор будет таким же, как в Galaxy S8, но появится больше оперативной памяти. Смартфон получит Snapdragon 835 или Exynos 8895 и 6 ГБ оперативки, собственной памяти будет 64/128 ГБ, не исключено и появление версии на 256 ГБ. Больше памяти — больше одновременно запущенных процессов, удобнее работать с тяжеловесным софтом, используя фирменную фишку, когда 2 программы одновременно отображаются на экране.

Чем ещё будет хорош Samsung Galaxy Note 8?

Фишка серии Note — стилус, одни смеются над ним, другие, наоборот, любят за него эти смартфоны. Судя по одному из свежих патентов Samsung, в стилусе может появиться динамик. Зачем он нужен? Ну например, выделяете текст, а из стилуса идёт звук, когда онлайн-переводчик доводит до вас суть. Звучит как дичь, но корейцы могут и не такое придумать.

Ещё в телефоне увидим сканер сетчатки глаза, который ранее дебютировал в Note 7, работает он и в S8/S8 Plus. Также будет защита от воды и пыли уровня IP68, слот под карту microSD, быстрая зарядка через USB-C и беспроводная зарядка.

Когда показали S8, то анонсировали вместе с ним и ассистента Bixby. Правда, конкурент Siri пока не работает, так что остаётся надежда увидеть его в действии на презентации Note 8. Возможно, после этого и в других смартфонах его увидим.

Сколько будет стоить Samsung Galaxy Note 8?

По-любому он будет дороже, чем Galaxy S8 Plus. Скорее всего, он откроет для Samsung новый рынок сверхдорогих смартфонов. Известный мастер утечек Иван Бласс сказал, что Note 8 будет стоить $1120 или 999 евро. Про те же цены говорил ранее и один из представителей компании Samsung, сохранивший анонимность.

Заключение

Доплачивать за 6 ГБ оперативной памяти и стилус? Это уже личное дело, но фанаты серии Note были и будут, цена не смутит. Серия Note, когда она только появилась, отличалась духом инноваций, потом одеяло славы на себя перетянули остальные устройства S-серии, S7 edge и S8 Plus — отличные примеры интересных во всех отношениях гаджетов. После фиаско с Note 7 у Samsung снова есть шанс вернуться на рынок с качественным устройство, где не только исправили ошибки, но и добавили новые, полезные фишки. Прав я или нет, узнаем совсем скоро, когда появится материал по итогам презентации Samsung Galaxy Note 8.

По материалам Techradar

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