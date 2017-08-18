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В iOS 11 нашли кнопку отключающую Touch ID, но зачем она?

18.08.2017 12:26 9

Разблокировка телефонов с датчиком отпечатков пальцев стала горячей темой для правоохранительных органов в США. Полиция в Мичигане даже сделала отпечаток пальца жертвы убийства, чтобы получить доступ к его устройству.

Apple пошла ещё дальше и в iOS 11 добавила функцию, отключающую Touch ID до ввода пароля.

Новая настройка предназначена для автоматизации вызова служб экстренной помощи, она позволяет пользователям iPhone быстро нажать кнопку питания пять раз, чтобы позвонить по телефону 911.

Пользователи Twitter открыли новую функцию в публичной бета-версии iOS 11.

Новый метод Apple – удобный способ блокировки телефона, особенно если вы беспокоитесь, что кто-то может заставить вас разблокировать ваш телефон, используя ваш отпечаток пальца. Звучит, как паранойя, но говорят, что в мире много людей, обеспокоенных подобными вопросами.

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