Впереди у нас анонс Galaxy Note 8 и новинки выставки IFA. Одной из них станет Sony Xperia XZ1, другой — Xperia XZ1 Compact. В интернете появились рендеры смартфонов отличного качестве, телефоны можно разглядеть и убедиться в том, что менять фирменный дизайн японцы не хотят. Большие отступы вверху и внизу, это вам не Galaxy S8 и не LG G6.

Sony Xperia XZ1 получит 5,2-дюймовый экран, корпус, скорее всего, будет металлическим и с защитой от воды. Фронтальные стерео динамики — это отлично, можно рассчитывать на громкий и качественный звук. А вот отсутствие двух камер — это как-то не очень круто по современным меркам, как же портретный режим и приближение объектов без потерь в качестве? Зато телефон пишет видео со скоростью 960 кадров в секунду, другие так не могут. Из других интересных моментов — топовый Qualcomm Snapdragon 835, если успеют, то и Android 8.0 добавят. Появится ли тут 4K экран, как в XZ Premium, узнаем уже на выставке.

Sony Xperia XZ1 Compact — небольшой смартфон с 4,6-дюймовым экраном. По странным традициям увеличивать разрешение дисплея Sony не планирует, так у него тоже будет HD-разрешение, как и у предыдущих моделей серии Compact. В остальном — топовый Qualcomm 835, стерео динамики, защита от воды, 4 ГБ оперативки, аккумулятор на 2600 мАч,

Наш гик-отряд на выставке снимет и видео, и текст по новинкам напишет. Ну а пока ребятам подсказка, описать дизайн корпуса можно уже заране.

Источник: 9to5google 1, 2

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