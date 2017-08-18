Пятница, 18 Августа

Вещь дня: лампа Xiaomi

18.08.2017 15:26 12

Вещь дня: лампа Xiaomi

Сегодня у нас очень простая и эффективная штука, одна из лучших покупок за последние полгода – настольная лампа Xiaomi! Стоила три с лишним тысячи, можно изменить яркость, можно изменить температуру света, то есть, сделать свет или холодным как в больничке, или теплым и уютным, я выбираю уют!

Ещё лампа складывается, ну и она вполне интересно выглядит, как на фото, так и живьем. Настолько не привлекает внимания, что её никто не замечает на столе, пока не включишь свет или не покажешь специально.

Вещь дня: лампа Xiaomi

Брал в Biggeek, может там еще остались, не знаю. Кстати, я даже сейчас не из-за каких-то коммерческих отношений это говорю, там она была чуть ли не единственная на момент покупки, там и подобрал её, одинокую, обогрел, сдуваю пыль, лампа дарит тепло, свет и уют, когда приходится сидеть за ноутом вечерами.

Вещь дня: лампа Xiaomi Вещь дня: лампа Xiaomi

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