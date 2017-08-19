На сегодняшний день темпы развития IT-области настолько стремительны, что производители гаджетов не дремлют, одно промедление или неверно выстроенная стратегия развития может стоить корпорациям миллионных убытков. История уже знает случаи, когда лидеры этой отрасли становились аутсайдерами. И наоборот, когда неизвестные компании стремительно развивались. Так было в случае с китайской компанией HTC, которая совершила настоящий прорыв в индустрии. В своё время они ухватились за новый в ту пору Android, и за счет высокого качества выпускаемых телефонов и широкой ценовой линейки продукции, уверенно закрепились на самых высоких позициях в мире цифровых технологий. Фирменный центр HTC в Алматы является официальным представителем этой компании в Казахстане. А поставки, осуществляемые в монобрендовый интернет-магазин HTC-store, контролируется непосредственно НТС Corporation.

Если вы планируете купить телефон в Aлматы I кредит I доставка и все остальные варианты в процессе совершения покупки обсуждаются с менеджерами интернет-магазина в кратчайшие сроки. Здесь есть из чего выбрать. Компания HTC может гордиться одним из самых обширных ассортиментов своих смартфонов: от простых и доступных бюджетных версий с основными функциями и возможностями, до имидж-моделей бизнес-класса, с изысканным дизайном и усовершенствованным набором функций. Кроме телефонов в упомянутом интернет-магазине можно выбрать огромное количество оригинальных аксессуаров от компании-производителя (чехлы, зарядки, стилусы, пленки, гарнитуры и многое другое на любой вкус и бюджет). Кроме того здесь можно узнать и приобрести систему виртуальной реальности Vive, которая отвечает самым передовым конструкторским разработкам.

Менеджеры интернет-магазина ознакомят вас с возможностью быстрого и выгодного кредитования на всю линейку товаров HTC. Вам понадобится только удостоверение личности, и кредит без переплат сделает вас счастливым обладателем любого смартфона HTC. Приятным бонусом для жителей Алматы станет и бесплатная доставка по городу. Оформите заказ и уже не более чем через 4 часа курьер передаст вам ваш новенький смартфон из рук в руки. Также можно лично забрать телефон в магазине, или если вы житель другого города, есть возможность оформить доставку по регионам Казахстана. Кроме продаж Центр HTC в Алматы единственный в стране авторизованный сервис-центр, поэтому если ваш телефон или смартфон нуждается в ремонте, чистке или диагностике здесь вам окажут самую квалифицированную помощь.