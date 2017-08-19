Уже по внешнему виду Mio Alpha 2 становится понятно, что умные часы предназначены для профессионалов или людей, которые намерены ими стать. Индивидуальный стиль и высокая точность мониторинга сердечного ритма являются их основными характеристиками.

Доступны в трех разных цветах, эти часы подойдут почти для любых тренировок, включая занятия фитнесом. Несмотря на свои, как для меня, достаточно большие размеры, часы Mio Alpha 2 - все еще лучший спутник в занятиях спортом, а отличное качество и широкое функциональное наполнение обязательно дают о себе знать.

Есть встроенный дисплей, который четко отображает полезную информацию, включая время суток, таймер, время работы в автономном режиме и многое другое. Кстати, экран намного больше, чем в аналогичных спортивных часах, и это одна из причин почему Mio Alpha 2 весят 53 грамма, что почти в два раза больше массы самых легких умных часов. У меня небольшое запястье, но даже на нем они выглядят как большой браслет, хотя силиконовые ремни обеспечивают весьма надежное крепление.

Действительно, в начале множество функций сбивает с толку, но со временем к этому привыкаешь. Для отслеживания частоты сердечных сокращений, нужно включить специальный режим. Будьте внимательны, аккумулятор таким образом у меня проработал только один день. Однако, если измерение частоты отключено, время работы аккумулятора может достигать до трех месяцев. В ходе тестирования точности измерения пульса я также выяснил, что она, наверняка, превышает 96 процентов, таким образом, могу сказать, что спортивные часы Mio Alpha 2 являются одними из лучших в своем роде.

Благодаря встроенному модулю Bluetooth осуществляется автоматическая синхронизация данных с вашим смартфоном в режиме реального времени. Есть два популярных приложения - Mio Global и Mio Pai. Первое имеет достаточно ограниченный ряд возможностей, но у него есть два полезных свойства: оно позволяет настраивать функции и видеть графики сердечного ритма. Другое приложение - Mio Pai, отслеживает сколько упражнений ваше сердце получает каждый день в системе очков. Благодаря ему я легко нашел оптимальное соотношение между упражнениями и отдыхом.

Если вы не против достаточно громоздких, но функциональных часов, то следует отметить, что Mio Alpha 2 являются весьма отличным помощником для тренировок. Эти удобные спортивные часы поддерживают ряд функций, а также совместимы с множеством приложений. Кроме того, в завершение я хотел бы поблагодарить интернет-магазин iLounge, который предоставил возможность протестировать смарт-часы собственноручно.