Что это за мерзость?! Какая гадость, дайте палку, я отодвину эту хреновину от себя.

Как-то так можно описать первые впечатления от странного вида аксессуара для айфона. Я думаю, что каждый видел кабель Lightning хоть раз в своей жизни, но такой отвратительной вещи вы ещё не встречали. А она есть! И существует практически как настоящий, живой организм.

Штука называется Grow Cable и выполняет простую и полезную функцию — заряжает айфон. Но что важнее, она настолько отвратительно выглядит, что рядом с вами никто не захочет сидеть. Она гудит, двигается, имитируя работу пищеварительной системы.

Удобная штуковина, когда хочется побыть наедине в общественном месте и создать искусственную преграду. Вроде и безобидная вещь, но как же ужасно она смотрится в рабочем состоянии. То ли мутант, то ли кишки, то ли гигантский червяк-убийца. Фу, аж тошно стало.

Но отвращение я поборол и решил заказать штуковину. Цена шокировала ещё больше, чем вид этой гадости в действии. $6000 стоит этот Grow Cable. Без комментариев.

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