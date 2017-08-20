Для раскрутки бизнеса важно не только создать свой сайт в сети Интернет и наполнить его информацией о товарах и услугах, но также и позаботиться о размещении ресурса на надежном сервере. В хостинговой компании Евробайт можно выбрать виртуальное размещение на vds-серверах с разным объемом SSD дисков, неограниченным трафиком и многочисленными другими возможностями. Разместить сайт на домашнем компьютере невозможно, ведь в этом случае придется его никогда не выключать, а ни одна машина не выдержит такой нагрузки в течение длительного времени. Именно поэтому в дата-центрах оборудуют серверные, в которых работает мощнейшее компьютерное оборудование, предназначенное непосредственно для размещения виртуальных ресурсов. Если вас интересует виртуальный хостинг цены на него у компании Евробайт наиболее выгодные.

Здесь представлены разные тарифы с определенным объемом дисков, на 3 ГБ на 5, 8 или 15, соответственно, от этого меняется стоимость аренды сервера. Минимальная цена составляет 159 руб., а самый дорогой пакет с 15 гигабайтами памяти обойдется вам в 599 руб. В тарифах предусмотрены SSD-диски, а также возможность размещать неограниченное число ресурсов и баз данных. Клиенты выбирают сотрудничество с Евробайт именно благодаря неограниченному числу сайтов, доменных имен и баз данных, а также виртуальных почтовых ящиков. Еще одним преимуществом является использование сверхбыстрых SSD дисков, которые намного быстрее обычных механических жестких дисков и дают возможность всем ресурсам загружаться максимально быстро.

Кроме того, хостинг является оптимизированным для популярных систем CSM, легко работает с сайтами WordPress, 1С Битрикс, Joomla и других подобных порталов. Проблем с доступом к этим ресурсам при размещении на серверах Евробайт у пользователей не возникнет. В настоящее время тут действует акция, все новые клиенты могут получить в подарок бесплатный месяц пользования виртуальным хостингом и убедиться в его надежности, а также получить скидку в сумме 10% при оплате сервера на полгода, или 20% - при оплате за год. Ваш сайт будет перенесён на площадку совершенно бесплатно и без простоя, с возможностью выбора любого тарифа и бесплатного пользования в первое время. Всем клиентам гарантированно высокое качество серверов Dell, быстрый отклик ресурсов, надежность и стабильность, а также безопасность работы в сети интернет.