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Плюнул и зарядил: разработан аккумулятор, работающий от пота и слюны

21.08.2017 16:41 9

Помните забавные выпуски телепередачи «очумелые ручки»? Аккумулятор из лимона, печать из картофеля и плот из пластиковых бутылок. Все это давно перекочевало в YouTube, где молодые умельцы дорабатывают формат и придумывают новые, или хорошо забытые старые трюки называя это«DIY».

А вот наука работает на совершенно ином уровне – как вам аккумулятор, который заряжается при помощи человеческого пота?

Исследователи из Университета Бингемтона создали бумажную батарею с питанием от бактерий, выделяемых с потом и слюной.

Одна капля слюны способна вырабатывать для такого аккумулятора энергию, которой хватит на работу LED-лампочки на протяжении 20 минут.

«Батарея включает в себя специальные бактериальные клетки – экзоэлектрогены, которые имеют возможность собирать электроны снаружи по внешнему электроду», – говорит Сеохейн Чой, профессор информатики университета Бингемтона и соавтор исследования. «Для длительного хранения бактериальные клетки лиофилизируют до использования. Эта батарея может использоваться даже в сложных условиях окружающей среды, таких как пустынные районы. Всё, что вам нужно – это органическое вещество для регидратации и активации высушенных клеток».

Батарея состоит из нескольких материалов, включая бумагу, углерод и печатный воск. У нее небольшая стоимость изготовления и её легко утилизировать, по сравнению с обычными батареями, которые могут выделять токсичные химикаты в почву и воду после их выброса. Аккумулятор «Choi» более мягкий и щадящий для окружающей среды, а также имеет длительный срок хранения.

Звучит вроде бы дико, подобные открытия могут стать маленьким, но важным звеном на пути построения чего-то грандиозного. Конечно не стоит ждать подобные изобретения на улицах повсеместно. Согласитесь, толпа людей которые плюют в бумажку чтобы зарядить аккумулятор – звучит странновато.

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