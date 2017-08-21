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Blizzard, вы – боги. Спасибо за Stacraft Remastered!

21.08.2017 17:41 6

Blizzard, вы – боги. Спасибо за Stacraft Remastered!

StarCraft – лучшая RTS за всю историю игровой индустрии. К тому же это и самая сбалансированная стратегия, именно этот факт позволил стать «старику» одной из первых кибердисциплин.

Игра, выпущенная в 1998 году, до сих пор пользуется популярностью, а игровые сервера кишат людьми, даже после выхода второй части в 3Д.

Я сделал предзаказ на StarCraft Remastered и долго ждал релиза. Игра вышла, и теперь я каждый день пропадаю в сетевых баталиях, играя за каждую расу. Протосы, Терраны и Зерги – для меня в этой игре нет любимой рассы, они мне нравятся все одинаково. Просто выставляю перед матчем «рэндом», и что выпадет, то и будет.

Какие ощущения переживает человек, который столько лет смотрел на графику игры из 90-х, а теперь переживает всё то же самое, только в 4К с новыми текстурами?

Это чувство трудно передать. Как будто всё время, до этого момента, ты играл в игру на плохом мониторе, с хреновым зрением и без очков. А теперь тебе выдали очки и посадили за нормальную IPS панель.

Возможно, для человека не знакомого со вселенной Близзард, даже такой ремастеринг в 4К покажется устаревшим. «Графоний» не тот, анимация плоская… Но это игра не для нового поколения молодежи. Если вы не знаете, что такое Старкрафт, не слышали о его культе в Корее и никогда не играли в эту игру – наверное не стоит пытаться навёрстывать упущенное.

В Корее смотрят чемпионат по Stacraft семьями на улице и по телевидению. Наши дни.

Люди, которые в юношестве или в детстве пропадали ночами с друзьями на карте Lost Temple, под сладостное скрежетание модема и занятую телефонную линию, проникнутся до самых костей этой игрой. Самый важный вопрос, а что же изменили в игре, кроме графики?

Ничего! И это великолепно, игра не требовала вообще никаких доработок с точки зрения баланса, музыки и локализации.

Blizzard, вы – боги. Спасибо за Stacraft Remastered!

Всё осталось нетронутым и это великолепно. Даже мелкие баги в механике, уже давно считаются не багами, а инструментом для отдельных стратегий и неловких моментов, которые можно подстроить сопернику.

Blizzard, вы – боги. Спасибо за Stacraft Remastered!

Перерисовали меню, графику в игровом процессе, и видеоролики во время прохождения компании. К слову, к кампании мне предстоит еще вернуться, хотя знающие люди и так понимают, что кампания в Старкрафт – это лишь начало, весь кайф игры в сетевых баталиях.

Очень интересно наблюдать за мельчайшими деталями, которые Близзард, скорее всего, перерисовывала с нуля. Тут вот в чём дело: в начале 2000-х годов «графоний»-то был так себе, и большую часть прорисовки и деталей брало на себя наше воображение. Какая-то иконка или логотип в меню управления, или значок на бараке у Протоcов, всё это мы дорисовывали в своем воображении. А сейчас это перерисовали с высокой точностью в разрешении 4К. Такое чувство, будто смотришь сериал по мотивам любимой книги и сопоставляешь то, как ты себе это представлял, с тем, как сделал режиссёр и автор картины.

Blizzard, вы – боги. Спасибо за Stacraft Remastered!

Так что такое Starcraft Remastered? Какая была цель у Близзард, на фоне популярности и успешности StarCraft 2, выпускать современную адаптацию классического StarCraft: Brood War?

Деньги, это конечно хорошо, но в случае с этим «ремастером» – это дань уважения всем фанатам, которые долгое время остаются верны игре. А как ещё объяснить тот феномен, когда в игру начала 2000-х играют до сих пор тысячи людей на официальных серверах? Да и какие там деньги, новую аудиторию такой игрой не привлечь, лишь побаловать стариков.

Спасибо Blizzard за то, что позволили мне оказаться в шкуре 12-летнего подростка и вновь ощутить весь кайф того игрового процесса, только теперь в современных реалиях и 4К разрешении. Я с большим удовольствием буду продолжать играть в StarCraft Remastered, а так же жду ремастеринг Age of Empires от Microsoft, который состоится в этом году. Еще бы Diablo II LoD перевыпустили в 4К и больше мне от игровой индустрии ничего не нужно.

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