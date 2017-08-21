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Илон Маск призывает ограничить боевых роботов, пока не поздно

21.08.2017 18:41 12

Илон Маск добавил свою подпись к документу, где он и сотня других специалистов в области искусственного интеллекта просят ООН разработать документ для ограничения использования автономных боевых систем.

Они хотят защитить человечество от возможных проблем, если вдруг кто-то рискнёт использовать смышлёную технику не по назначению. Да что тут говорить, послушный робот с пушкой или пулемётом – идеальный солдат, он не устает, не хочет есть и послушно выполняет любые приказы. В не таком уж далёком будущем на вооружение поступят самоуправляемые дроны, танки – войска изменятся, а для человечества это будет опасный ящик Пандоры.

В 2015 году Маск вместе со Стивеном Хокингом и Стивом Возняком предлагали запретить автономных роботов, способных убивать без команд человека. Не так давно Маск дискутировал на тему искусственного интеллекта с Марком Цукербергом: Илон уверен, что люди слишком наивны, а искусственный интеллект таит реальную угрозу. Марк, напротив, не видит в этом никаких особых проблем.

Согласно первому закону робототехники робот не может причинить вред человеку. Но с такими темпами правила и переписать могут. Если лет 20 назад казалось, что устройство само по себе умеет лишь выполнять заложенные в него команды, то теперь уже не удивляют самообучающиеся системы. Выходит, что мы становимся заложниками окружающей среды, нами же созданной. Пока что угрозы нет, это только превентивные меры, к ним регулярно призывают специалисты, но скорее всего, пока не возникнет реальных ситуаций, позиция в обществе на этот счёт не изменится.

Страшно жить в мире, где люди направляют автобусы и грузовики в людей, а ещё страшнее существовать в тех условиях, где всем этим заправляют роботы. Один сбой и наша планета, забитая ядерным оружием, очень быстро превратится в космический мусор.

Источник: Engadget

Источник

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