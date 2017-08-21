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Microsoft открывает предварительные заказы для специального издания Minecraft Xbox One S

21.08.2017 21:24 6

Microsoft открывает предварительные заказы для специального издания Minecraft Xbox One S

Microsoft продемонстрировала новую редакционную версию Xbox One S, выпущенную на Minecraft, во время сегодняшней пресс-конференции Gamescom в Кельне, Германия, подтверждая ту новость, что впервые была показана на видео в Facebook, опубликованном ранее сегодня. Это дало нам представление о великолепном пиксельном искусстве.

Microsoft заявляет, что устройство поставляется с 1 ТБ памяти. Так как еще нет официальной страницы с данным продуктом, можно рассчитывать на то, что эта версия будет продаваться по цене 300 или 350 долларов, как и в других пакетах специальных изданий. Предзаказы открываются сегодня, а датой выпуска будет числиться 3 октября.

Компания также анонсировала пару комплектов Middle-earth: Shadow of War Xbox One S, один для 500-гигабайтной версии консоли и другой для версии 1 ТБ. Пакеты поставляются со всеми бонусами в предварительном порядке в игре и стоят $ 300 и $ 350 соответственно.

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