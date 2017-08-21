Xiaomi показывает, как правильно делать бюджетные телефоны на зависть конкурентам. Очень интересно, как окупается такой бизнес, но раз он существует уже не первый год, значит, инвесторы в этом видят смысл. Покупателям вообще это до фонаря, главное, купить сейчас и недорого. Вот и новый Xiaomi Redmi Note 5A отвечает всем этим требованиям.

Его представили в Китае, обрадовав ценителей вкусным предложением – начальная версия стоит всего $105. За эти деньги получаем металлический корпус, 5,5-дюймовый экран с разрешением 720х1280 точек, Android 7.1.1 и фирменную MIUI 9, процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2/16 ГБ памяти, камеры на 5 и 13 мегапикселей, аккумулятор на 3080 мАч. Любопытный момент: тут отдельные слоты для SIM-карт и microSD, не придётся чем-то жертвовать.

Будут и версии подороже: со сканером отпечатков пальцев и фронтальной вспышкой, процессором Qualcomm Snapdragon 435, 3/32 ГБ памяти и камерами на 16 и 13 мегапикселей. Да, у фронталки разрешение выше, чем у основной. Эта модель уже стоит $134.

Причём выпустят ещё и более продвинутый вариант за $180 – всё то же самое, только памяти 6/64 ГБ. Продажи в Китае начинаются уже завтра. Вердикт простой, надо брать. Ну а мы постараемся поскорее раздобыть какую-нибудь версию Note 5A для тестов.

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