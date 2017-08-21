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Годный бюджетник – Xiaomi Redmi Note 5A за 100 баксов

21.08.2017 21:42 3

Годный бюджетник – Xiaomi Redmi Note 5A за 100 баксов

Xiaomi показывает, как правильно делать бюджетные телефоны на зависть конкурентам. Очень интересно, как окупается такой бизнес, но раз он существует уже не первый год, значит, инвесторы в этом видят смысл. Покупателям вообще это до фонаря, главное, купить сейчас и недорого. Вот и новый Xiaomi Redmi Note 5A отвечает всем этим требованиям.

Его представили в Китае, обрадовав ценителей вкусным предложением – начальная версия стоит всего $105. За эти деньги получаем металлический корпус, 5,5-дюймовый экран с разрешением 720х1280 точек, Android 7.1.1 и фирменную MIUI 9, процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2/16 ГБ памяти, камеры на 5 и 13 мегапикселей, аккумулятор на 3080 мАч. Любопытный момент: тут отдельные слоты для SIM-карт и microSD, не придётся чем-то жертвовать.

Будут и версии подороже: со сканером отпечатков пальцев и фронтальной вспышкой, процессором Qualcomm Snapdragon 435, 3/32 ГБ памяти и камерами на 16 и 13 мегапикселей. Да, у фронталки разрешение выше, чем у основной. Эта модель уже стоит $134.

Годный бюджетник – Xiaomi Redmi Note 5A за 100 баксов

Причём выпустят ещё и более продвинутый вариант за $180 – всё то же самое, только памяти 6/64 ГБ. Продажи в Китае начинаются уже завтра. Вердикт простой, надо брать. Ну а мы постараемся поскорее раздобыть какую-нибудь версию Note 5A для тестов.

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