В случае, когда предприниматель или компанию обращаются к услугам копирайтера, цель предполагаемого сотрудничества – получение реальной прибыли. Фактически, бизнес-копирайтинг является выгодным вложением, результат которого можно оценить в финансовом эквиваленте. Соответственно, стоимость услуг (разумеется, при сотрудничестве с ответственными исполнителями) прямо пропорциональна прибыли, которую получает заказчик после завершения проекта.

Какие задачи решает копирайтер?

Список задач, которые решает копирайтер, можно условно разделить на несколько основных групп. Опытный специалист:

Привлекает новых клиентов к товару или услуге.

Стимулирует посетителя сайта на совершение покупки.

Повышает сумму среднего чека.

Стимулирует на совершение повторных продаж.

Формирует имидж компании, бренда или продукта.

То, как именно он это делает, определяет собой список конкретных услуг, оказываемых копирайтером.

Услуги, которые приносят наибольшую пользу бизнеса

Форматов работы бизнес-копирайтера очень и очень много. Для решения перечисленных выше задач могут использоваться следующие методы:

Наполнение сайта контентом https://protext.by/seo-copywriting/napolnenie-sajta-kontentom/ – сами тексты в данном случае могут не оказывать непосредственного влияния на клиента. Первостепенной задачей, как правило, является поисковая оптимизация сайта. Именно данная услуга позволяет продвинуть сайт в ТОП поисковой выдачи. Именно благодаря ей пользователь находит ваш сайт и переходит на конкретную страницу.

Email маркетинг – предусматривает создание текстов, оказывающих психологическое воздействие на клиента. Имеют больший объем и убеждают пользователя совершить необходимые действия – перейти на сайт, сделать покупку, оставить заявку на обратную связь и так далее. Текст для email рассылки https://protext.by/ads-copywriting/tekstyi-dlya-e-mail-rassyilki/ создается по определенной стратегии и имеет только один шанс на успех. Всего одного письма бывает достаточно, чтобы принести компании миллионную прибыль.

Ведение корпоративного блога – развлекательный контент, который привлекает посетителей на сайт из поисковой системы, положительно сказываются на корпоративном имидже. Также тексты могут стимулировать совершение повторных продаж. Это наиболее эффективный инструмент повышения лояльности со стороны аудитории.

Полный перечень доступных услуг не ограничивается указанными выше. Однако, именно они пользуются наибольшим спросом и являются достаточным стартом для успеха бизнеса.