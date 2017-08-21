Очередная версия Android получила официальное название, назвали её в честь печенья Oreo. Google порадовала фанатов известием о том, что сборки для Pixel и Nexus 5X и 6P отправились на тестирование к операторам, поэтому и к пользователям новая версия системы вскоре прилетит.

Как и показали на Google I/O, в Android Oreo улучшили работу с уведомлениями, добавили режим картинка-в-картинке, систему для работы с паролями. Система будет аккуратнее работать с запущенными приложениями, чтобы они не пожирали заряд аккумулятора в фоновом режиме. Ну и самое красивое — это обновленные эмодзи, теперь смайлики выглядят мило, значительно лучше, чем раньше.

Когда и кто получит Android 8.0, конечно же, не сказали. Владельцев Nexus и Pixel, конечно, порадуют в первую очередь. Но что будет с остальными? Возможно, обновление быстро доберётся до Motorola, но гиганты вроде Samsung или Huawei будут долго доводить оболочки до ума. По статистике, обычно приходится ждать как минимум полгода.

Мне стало интересно, а с каких устройств вы, читатели сайта, заходите к нам. Когда сайт только-только начинал работу 1,5 года назад, у нас был большой перевес в сторону iOS, с неё и начнём. Как видите, у большинства — современная iOS 10. Кто попадает в категорию «другие»? Думаю, что это люди с iOS 11 beta, т.е. у преобладающего большинства самые свежие версии системы.

Вот статистика по Android, посетителей стало намного больше, если поначалу были в основном поклонники iOS, то теперь стало поровну. При этом людей с Android 7 не так много — около 30%, а основная доля приходится на старый Android 6.0, но и ещё более древний Android 5.1 в активном обороте.

Google надо что-то менять, хотя люди уже свыклись с тем, что зачастую версия операционной системы на смартфоне меняется лишь при покупке нового устройства. Грустный факт.

Источник: The Verge

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