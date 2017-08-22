За последний год Qualcomm и Apple много спорили, судились и выясняли отношения. Вплоть до того, что Qualcomm настаивала на прекращении продаж iPhone на территории США. Мы не знаем всех подробностей, но не удивлюсь, если Apple сделала что-то не очень приятное по отношению к Qualcomm – иначе трудно обьяснить столь агрессивное настроение. Сегодняшняя новость может частично раскрыть завесу тайны, почему Qualcomm так решительно настроена в борьбе с Apple.

В новом отчете компании KGI говорится, что у Apple значительное преимущество в области 3D-зондирования. KGI сообщает, что Qualcomm не сможет наладить достаточное производство своей новомодной технологии до 2019 года.

Qualcomm слаба, как в области программного обеспечения, так и в оборудовании. Компания не в состоянии производить достаточное количество 3D-сенсоров. Эта незрелость способствует задержке новой технологии в продуктах Android, которые должны были получить новую технологию определения глубины пространства.

Xiaomi – единственный потенциальный разработчик технологии Qualcomm, и она ожидает положительной обратной связи с рынком на примере Apple, перед тем, как внедрять подобное в своих устройствах.

Ранее KGI заявляла, что будущий OLED-iPhone получит «революционную» переднюю камеру и инфракрасный модуль для 3D-зондирования. Производить дифракционный оптический элемент ИК-передатчика для Apple будет TSMC. Qualcomm использует систему 2-в-1 от Himax, а последние отчёты выявляют «огромную разницу» между поставщиками 3D-компонентов Apple и Qualcomm.

Эта разница формирует большой разрыв между двумя компаниями, как в вопросах поставок, так и функционирования модулей. Поставщики Apple заранее выделили ресурсы для создания технологий для компании, в то время как Qualcomm приходится избегать этих поставщиков и находить собственные ресурсы для реализации своих целей.

Вывод следующий: то, что покажут в новом iPhone этой осенью, на Android появится в лучшем случае в 2019 году, если кто-то кроме Qualcomm не преуспеет в этом направлении, что маловероятно.

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