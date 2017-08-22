Вторник, 22 Августа

RTS, живи! Microsoft анонсировали Age of Empires IV

22.08.2017 13:46 3

Годы идут, а у старого поколения игроков вкусы не меняются. Это я по себе сужу. Когда выходит какой-то очередной шутер а-ля CoD, мне как-то «фиолетово», но как только показывают продолжение игры из моего детства, я, как ребенок, хлопаю в ладоши.

На проходящей в Германии выставке Gamescom Microsoft объявила о выходе Age of Empires IV. Это хорошая новость. Хороша она тем, что жанр RTS был давным давно забыт и закопан глубоко под землю, а Microsoft одна из немногих компаний, которой под силу этот жанр откопать.

Не прибыльное это дело для игровых компаний – выпускать игры, в которых нужно хоть немного думать. Не любит молодежь стратегии, а любит жвачку для мозга. Вот и приходится игроделам зарабатывать на чём угодно, кроме RTS. А Microsoft компания богатая, может себе позволить потешить собственное эго и интересы стариков.

Разрабатывает новую серию Relic Entertainment, эта студия работала над серией Company of Heroes и Dawn of War. Microsoft отказались от Ensemble Studios, которые создали оригинальный AoE. По традиции, Microsoft поглотили студию и после распустили её.

Microsoft не показывала сам игровой процесс и не объявила дату выхода, но трейлер игры наполнен концептуальным искусством, он изображает множество различных армий и периодов времени на протяжении всей истории, от римлян и японских самураев, до конкистадоров и коренных американцев.

В этом году серии Age of Empires исполняется 20 лет. Вдумайтесь! Игра старше, чем некоторые наши читатели и зрители. В этом году, 19 октября, выходит переиздание оригинальной Age of Empires в 4К.

Источник

Новый iPhone опережает 3D-технологию Qualcomm на 2 года вперёд
Лучшие фото солнечного затмения в США из Instagram
Лучшие фото солнечного затмения в США из Instagram
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.