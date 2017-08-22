Годы идут, а у старого поколения игроков вкусы не меняются. Это я по себе сужу. Когда выходит какой-то очередной шутер а-ля CoD, мне как-то «фиолетово», но как только показывают продолжение игры из моего детства, я, как ребенок, хлопаю в ладоши.

На проходящей в Германии выставке Gamescom Microsoft объявила о выходе Age of Empires IV. Это хорошая новость. Хороша она тем, что жанр RTS был давным давно забыт и закопан глубоко под землю, а Microsoft одна из немногих компаний, которой под силу этот жанр откопать.

Не прибыльное это дело для игровых компаний – выпускать игры, в которых нужно хоть немного думать. Не любит молодежь стратегии, а любит жвачку для мозга. Вот и приходится игроделам зарабатывать на чём угодно, кроме RTS. А Microsoft компания богатая, может себе позволить потешить собственное эго и интересы стариков.

Разрабатывает новую серию Relic Entertainment, эта студия работала над серией Company of Heroes и Dawn of War. Microsoft отказались от Ensemble Studios, которые создали оригинальный AoE. По традиции, Microsoft поглотили студию и после распустили её.

Microsoft не показывала сам игровой процесс и не объявила дату выхода, но трейлер игры наполнен концептуальным искусством, он изображает множество различных армий и периодов времени на протяжении всей истории, от римлян и японских самураев, до конкистадоров и коренных американцев.

В этом году серии Age of Empires исполняется 20 лет. Вдумайтесь! Игра старше, чем некоторые наши читатели и зрители. В этом году, 19 октября, выходит переиздание оригинальной Age of Empires в 4К.

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