Жизнь современного человека неразрывно связана с использованием большого количества бытовой техники и электроинструмента. Все, что касается выполнения довольно простых операций по уборке квартиры или ее ремонту, уже давно переложено на новинки технического прогресса. А как же быть, когда для большой строительной площадки требуется исполнение грандиозного объема работ? Вариант с использованием ручного электрического инструмента отпадает сразу. На станице портала группы компаний можно найти компрессор АТМОС http://gk-sk.ru/kompressory/ATMOS/, также тут имеется большой каталог современного компрессорного оборудования. Представленные здесь устройства для производства большого количества сжатого воздуха, от бренда ATMOS имеют большое количество достоинств. Во-первых, винтовая конструкция позволяет создавать компрессоры небольшого размера. Во-вторых, именно эта конструкция дает возможность максимально снизить уровень шума. Всем известно, что шумная работа компрессоров других типов вызывает необходимость их установки далеко от места работы людей.

Компактные размеры оборудования позволяют с легкостью перемещать их по промплощадке. Тем самым можно уменьшить длину трубопровода высокого давления и сократить потери, неизбежные при большой длине магистрали. Винтовые блоки от компании ATMOS позволяют устанавливать их на всех компрессорах серии SEC. Кроме того, применений частотного преобразователя позволяет пользоваться 30% экономией потребления электричества. Естественно, что каждое производство требует своих параметров, применяемой техники. Потому, прежде чем выбрать компрессор из огромного каталога интернет – магазина группы компаний «СК» следует обратиться к специалистам за консультацией.

Профессионалы смогут учесть не только ваши потребности в объеме сжатого воздуха. Ведь для оптимального подбора компрессорного оборудования потребуется учесть множество факторов: от количества потребителей до коэффициента до длины трубопровода и одновременного использования сжатого воздуха. Всем понятно, что рано или поздно, самая надежная техника выходит из строя. На странице портала можно заказать услуги ремонта ваших компрессоров или приобретения большого количества запасных частей. Звоните или пишете прямо на сайте. Менеджеры компании всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь в подборе нужного вам оборудования. Большой список отечественных и зарубежных производителей позволяет говорить о том, что в любом случае, вы получите лучшее соотношение цены оборудования и его показателей.