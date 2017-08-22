16 отличных трейлеров игр с Gamescon 2017
В Кёльне проходит замечательные выставка Gamescom 2017, вот вам полтора десятка интересных трейлеров с новинками игрового мира.
ASSASSIN’S CREED: ORIGINS
Игрушку уже показывали раньше, тут у нас снова воин-убийца, на этот раз он добрался до Древнего Египта .
STAR WARS BATTLEFRONT II
Доработанная и улучшенная сага о Звёздных войнах теперь получила режим кампании по заявкам тех, кто предпочёл бы поиграть в одиночестве.
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR
Толпы злых монстров ждут игроков. Особенность сиквела Shadow of Mordor в том, что теперь можно приручить чудище и превратить его из врага в союзника. Удобно.
JURASSIC WORLD EVOLUTION
Летом 2018 года появится игра, где почувствуете себя в роли управляющего зоопарка с динозаврами. Скучно не будет, чего только стоит один разъярённый тираннозавр.
FINAL FANTASY XV: WINDOWS EDITION
Возрадуйтесь, ПК-геймеры, Final Fantasy XV появится на компьютерах в начале 2018 года, в игре будет ряд улучшений. Что именно изменилось, что доработали — всё это показали в ролике. Текстуры травы особенно удались!
FINAL FANTASY XV: POCKET EDITION
Для мобильных платформ тоже появится Final Fantasy XV, осенью увидим 10 эпизодов для iOS, Android и Windows 10.
RUINER
Хорошая игрушка-убивалка, стилизованная под вечно актуальную атмосферу киберпанка. Выпустить пар после работы и покромсать врагов на куски, что ещё нужно для счастья. Выходит совсем скоро — купить можно будет в конце сентября.
THE SIMS 4: CATS & DOGS
Серия Sims будет жить вечно. На этот раз виртуальным человечкам дозволено завести питомцев. Заодно решите вопрос, кто же лучше, коты или собаки?
OVERWATCH: JUNKERTOWN
Выживет сильнейший. Зацените новую карту для баталий.
FE
Под крылом могущественной EA родился проект игры, где вы управляете зверьком в сказочно-мифическом лесу. Нас, без сомнения, ждут приключения.
LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM
А это приквел замечательной игры Life Is Strange, она будет состоять из трёх эпизодов. История, наверняка, окажется интересной, время на игру-сериал потратить не жалко.
DESTINY 2
Игрушка в рекомендациях не нуждается, продолжение хита на подходе: 6 сентября для Xbox и PS, немного позднее будет версия для ПК.
AGE OF EMPIRES IV
Спасибо, Microsoft, что рискует выпускать игры в жанре стратегий. Уж очень не хочется, чтобы о нём позабыли, когда-то с этого начинались компьютерные игры.
GWENT: THRONEBREAKER
Поиграем в карточные бои? Да, это почти как Hearthstone, но в Gwent будет новая история, дополняющая вселенную Witcher. Тут узнаем об истории воинственной дамы по имени Meve.
THE GOOD LIFE
Кто же убийца девушки? Предстоит провести расследование в городке со странными жителями, где они по ночам превращаются в кошек.
ARMS: LOLA POP
Игра Arms для Nintendo Switch, получит бесплатное дополнение. Появится новый боевой персонаж — клоун с необычным оружием.
Источник: The Verge