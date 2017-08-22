В Кёльне проходит замечательные выставка Gamescom 2017, вот вам полтора десятка интересных трейлеров с новинками игрового мира.

ASSASSIN’S CREED: ORIGINS

Игрушку уже показывали раньше, тут у нас снова воин-убийца, на этот раз он добрался до Древнего Египта .

STAR WARS BATTLEFRONT II

Доработанная и улучшенная сага о Звёздных войнах теперь получила режим кампании по заявкам тех, кто предпочёл бы поиграть в одиночестве.

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

Толпы злых монстров ждут игроков. Особенность сиквела Shadow of Mordor в том, что теперь можно приручить чудище и превратить его из врага в союзника. Удобно.

JURASSIC WORLD EVOLUTION

Летом 2018 года появится игра, где почувствуете себя в роли управляющего зоопарка с динозаврами. Скучно не будет, чего только стоит один разъярённый тираннозавр.

FINAL FANTASY XV: WINDOWS EDITION

Возрадуйтесь, ПК-геймеры, Final Fantasy XV появится на компьютерах в начале 2018 года, в игре будет ряд улучшений. Что именно изменилось, что доработали — всё это показали в ролике. Текстуры травы особенно удались!

FINAL FANTASY XV: POCKET EDITION

Для мобильных платформ тоже появится Final Fantasy XV, осенью увидим 10 эпизодов для iOS, Android и Windows 10.

RUINER

Хорошая игрушка-убивалка, стилизованная под вечно актуальную атмосферу киберпанка. Выпустить пар после работы и покромсать врагов на куски, что ещё нужно для счастья. Выходит совсем скоро — купить можно будет в конце сентября.

THE SIMS 4: CATS & DOGS

Серия Sims будет жить вечно. На этот раз виртуальным человечкам дозволено завести питомцев. Заодно решите вопрос, кто же лучше, коты или собаки?

OVERWATCH: JUNKERTOWN

Выживет сильнейший. Зацените новую карту для баталий.

FE

Под крылом могущественной EA родился проект игры, где вы управляете зверьком в сказочно-мифическом лесу. Нас, без сомнения, ждут приключения.

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM

А это приквел замечательной игры Life Is Strange, она будет состоять из трёх эпизодов. История, наверняка, окажется интересной, время на игру-сериал потратить не жалко.

DESTINY 2

Игрушка в рекомендациях не нуждается, продолжение хита на подходе: 6 сентября для Xbox и PS, немного позднее будет версия для ПК.

AGE OF EMPIRES IV

Спасибо, Microsoft, что рискует выпускать игры в жанре стратегий. Уж очень не хочется, чтобы о нём позабыли, когда-то с этого начинались компьютерные игры.

GWENT: THRONEBREAKER

Поиграем в карточные бои? Да, это почти как Hearthstone, но в Gwent будет новая история, дополняющая вселенную Witcher. Тут узнаем об истории воинственной дамы по имени Meve.

THE GOOD LIFE

Кто же убийца девушки? Предстоит провести расследование в городке со странными жителями, где они по ночам превращаются в кошек.

ARMS: LOLA POP

Игра Arms для Nintendo Switch, получит бесплатное дополнение. Появится новый боевой персонаж — клоун с необычным оружием.

Источник: The Verge

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