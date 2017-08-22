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CrashPlan отключает службу облачных резервных копий для потребителей

22.08.2017 20:58 6

CrashPlan отключает службу облачных резервных копий для потребителей

CrashPlan меняет свою фокусировку, чтобы сосредоточить службу облачного резервного копирования исключительно на предприятиях и в результате компания планирует закрыть свой продукт «CrashPlan for Home», ориентированный на потребителя. Этот процесс продлится несколько месяцев, но вступает в силу немедленно. CrashPlan уже прекратил прием новых пользователей и не позволит существующим не-бизнес-клиентам обновлять свой план резервного копирования.

«За последние несколько лет мы увидели потребности пользователей и предприятий в защите данных», - пишет CrashPlan в своем FAQ. «Чтобы наилучшим образом удовлетворить эти потребности и продолжать предоставлять наилучшие возможные продукты и услуги, мы решили сосредоточить нашу бизнес-стратегию на предприятиях и малом бизнесе».

CrashPlan уже давно является выбором Wirecutter для лучшего обслуживания облачного резервного копирования, но в свете сегодняшних новостей эта рекомендация теперь перешла на Backblaze. Даже при удобстве этих служб вы всегда должны иметь локальную резервную копию своих данных, а также копировать ее в облако. Таким образом, вы будете защищены, если что-то случится с вашим внешним диском - или если служба резервного копирования облака просто решит выйти из игры.

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CrashPlan отключает службу облачных резервных копий для потребителей
CrashPlan отключает службу облачных резервных копий для потребителей
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