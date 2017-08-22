LinkedIn в основном используется в качестве инструмента для бизнес-сетей или для поиска работы. Хотя в приложении обновили весь сайт в начале этого года, большинство пользователей не используют его для ежедневных обновлений социальных сетей, таких как Facebook или Twitter. LinkedIn пытается соблазнить пользователей поделиться большей информацией на сайте, добавив сегодня поддержку видео.

Тестирование началось в прошлом месяце и теперь все пользователи LinkedIn могут загружать видео в социальную сеть. Приложения Android и iOS от LinkedIn поддерживают загрузку видео, но при запуске нет потоковой поддержки прямого эфира. В течение следующих нескольких недель Microsoft будет распространять данное нововведение по всему миру всем пользователям LinkedIn. Участники смогут получить доступ к аналитике, состоящей из просмотров зрителей, количества комментариев, симпатий и т.д. А также появиться возможность увидеть, какие компании просматривали выложенное видео.

Видео-дополнение LinkedIn чем-то похоже на стиль Tinder. Ведь тут работает функция объединения наставников с людьми, которые ищут профессиональную консультацию. Хотя Microsoft приобрела LinkedIn за 26 миллиардов долларов в прошлом году, разработчик программного обеспечения в значительной степени развернул функции, которые уже были запланированы перед приобретением. Microsoft выпустила новое приложение на Windows 10 для LinkedIn в прошлом месяце, в комплекте с информацией для центра уведомлений.