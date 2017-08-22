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Цветные статусы Facebook теперь доступны в WhatsApp

22.08.2017 21:58 3

Цветные статусы Facebook теперь доступны в WhatsApp

WhatsApp запускает новую функцию, которая позволит пользователям записывать обновления статуса с ярким фоном, сообщает VentureBeat. Это в значительной степени идентично функции на Facebook, а также позволяет пользователям добавлять ссылку и выбирать шрифт для своих статусов. Раньше вы могли использовать только фотографии и видео в качестве фона.

Facebook начал добавлять статусы цветного фона в декабре 2016 года. Эта функция должна была увеличить взаимодействие между пользователями. WhatsApp начал тестировать нововведение в начале этого месяца, прежде чем запустить сегодня для всех пользователей. Статусы исчезают через 24 часа и могут быть добавлены в функцию рассказов WhatsApp, которую скопировали из Snapchat, а теперь это доступно на Facebook, Instagram и Messenger.

Эфемерные сообщения, фотографии и видео - все это создается для постоянного привлечения пользователей, поэтому флагманские приложения для социальных сетей рекламируют подобную функцию по очевидным причинам. Но глядя на такие обновления, в скором времени у нас просто будет множество разных приложений, которые все будут делать одно и тоже.

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