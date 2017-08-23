За сравнительно недолгое время использования всемирной сети, в жизни человечества произошло великое множество изменений. На данный момент, не найдется ни одной компании, которая не использовала бы в работе компьютеры, подключенные к сети. Если небольшому хозяйству или бригаде строителей достаточно иметь свой личный портал для рекламирования собственной продукции или услуг, то предприятиям с большим количеством филиалов, требуется более развитая информационная система. Скорость обработки и передачи данных, в свое время, позволила существенно улучшить качество работы и вывести на новые высоты успеха. Однако сейчас большинство их организаций и предприятий сталкиваются с одной и той же проблемой – обновление серверного оборудования и программного обеспечения.

Ни для кого не секрет, что компьютерные технологии развиваются настолько стремительно, что совсем новое оборудование, которое было установлено всего несколько месяцев назад, уже не может справляться и возложенными на него задачами. Тем более, если речь идет о стремительно развивающейся компании. Что же делать? Постоянно идти на большие затраты и докупать все новые устройства или найти другой выход? Ответ очевиден и он означает одно - vps сервер, арендованный в компании Ipserver, разом избавляет всех клиентов от множества проблем. Во-первых, теперь нет нужды тратить огромные деньги на собственные помещения для вычислительного оборудования. Во-вторых, не нужно содержать штат обслуживающего персонала. В-третьих, заботы по администрирования и обеспечению компьютерной безопасности, полностью ложатся на специалистов компании Ipserver.

Многоуровневая защита системы электрообеспечения гарантирует работу дата – центра при любых сбоях подачи электричества. Выделенный сервер работает с любыми системами управления сайта, что дает возможность быстро и без потерь перенести содержимое интернет – магазинов на более надежное виртуальное пространство. При этом каждый пользователь можете сам выбирать конфигурация оборудования, что нужно для его работы. Если вы сегодня закажете самую простую сборку, но завтра вам потребуется существенный апгрейд, то это можно сделать в любой момент, ни на секунду не отключая вас от всемирной сети. Группа техподдержки работает в режиме 24/7. Опытные специалисты готовы в любой момент прийти на помощь.