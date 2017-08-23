Компьютерные технологии поникли во множество областей жизни человека. И речь идет не только об использовании рабочих программ в IT – сфере, но и в более практических, к примеру, строительстве и архитектуре. Сегодня просто невозможно представить начало строительство любого объекта, без наличия подробного чертежа. Вместе с тем, часто возникает необходимость предоставить заказчику не сложные чертежи, а объемную модель будущего здания. На просторах сети имеется целый ряд программного обеспечения, которое помогает справляться с этими задачами. На странице портала bricscad-russia.ru можно BricsCAD купить по довольно приемлемой цене. Если вы раньше сталкивались с необходимостью использования подобного ПО, то уже знаете, что самые раскрученные программы могут стоить непомерно больших денег. Кроме того, интерфейс многих из таких ПО настолько сложен, что уходит довольно много времени на то, чтобы запомнить расположение всех рабочих инструментов и функций.

В разработке данной программы принимали участие российские инженеры и программисты, что делает ее удобнее многих других схожих приложений. Если же говорить об удобстве использования BRICSCAD, то стоит упомянуть о том, что есть несколько вариантов приобретения. Это обстоятельство дает возможность каждому пользователю самостоятельно выбрать тот пакет, что нужен для работы или учебы. Как же сделать правильный выбор, не знаю ничего о функциях и возможностях? Очень просто. На портале есть возможность скачать демонстрационную версию для любой из операционных систем и пользоваться ею в течение месяца. Такой вариант дает возможность познакомиться с программным продуктом, который не высок по стоимости, но обладает несколькими преимуществами.

Кроме того, что BRICSCAD можно установить на любую операционную систему, программа не требует наличия очень мощного компьютера. Согласитесь, что этим могут похвастаться, далеко не все программы для автоматического проектирования. В этом вы можете сами убедиться, проведя тестирование производительности систем CAD. Сама программа дает возможность проверить производительность в случае использования ZwCAD+ и AutoCAD, BricsCAD с NanoCAD+. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то вы всегда можете обратиться за помощью в службу онлайн поддержки пользователей или в консультацию на сайте. Скачивайте пробную версию, и вы убедитесь в том, что через 30 дней будет необходимо заказать приобретения лицензионной версии.